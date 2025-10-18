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Zasadil jsem na zahradě 25 vrbových prutů a spletl dohromady. Vyrostla věc, kterou dnes obdivuje celé město

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Představte si altánek, který nespravujete, jen občas zastřihnete. Nevyžaduje natírání ani opravy střechy. Postupně zelenější, hustší a krásnější. Přesně takový je živý vrbový altánek. Stačí vám pár desítek vrbových prutů, kovová konstrukce a trocha trpělivosti. Za dva až tři roky máte na zahradě úžasný zelený koutek, který se stává ozdobou celé čtvrti. A navíc jste ho vytvořili vlastníma rukama.
Zasadil jsem na zahradě 25 vrbových prutů a spletl dohromady. Vyrostla věc, kterou dnes obdivuje celé město

Zasadil jsem na zahradě 25 vrbových prutů a spletl dohromady. Vyrostla věc, kterou dnes obdivuje celé město

Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 18.10.2025 08:17

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:08

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Jak může z uříznuté vrbové větve vyrůst nový strom

Vrba má mimořádnou schopnost vytvářet nové kořeny z částí stonku. Právě proto lze zdravý prut zapíchnout do vlhké půdy a za vhodných podmínek z něj postupně vznikne samostatná rostlina.

Zahradníci tohoto principu využívají při takzvaném vegetativním množení řízky. U vrb je zakořeňování natolik spolehlivé, že se řadí mezi dřeviny, které se z tvrdých zimních řízků množí velmi snadno.

To umožňuje vytvářet i živé zahradní konstrukce. Pokud jsou mladé pruty zasazeny do země a ještě pružné spleteny nebo svázány, jednotlivé větve dále rostou, zesilují a postupně vytvoří živý plot, tunel nebo altán.

Taková stavba ale není hotová jednou provždy. Vrba roste rychle a potřebuje pravidelný řez a tvarování. Právě schopnost intenzivně regenerovat je ale důvodem, proč podobný experiment s jinou běžnou dřevinou nemusí vůbec fungovat.


Zdroje:

  1. Royal Horticultural Society – How to grow willow trees https://www.rhs.org.uk/plants/willow/trees/growing-guide
  2. Royal Horticultural Society – Hardwood cuttings https://www.rhs.org.uk/propagation/hardwood-cuttings


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

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