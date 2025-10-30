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Hřebíček je drobný, ale účinky má překvapivě silné. Pravidelné žvýkání spouští změny v těle od hlavy až k patě

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Pravda, může se nám zdát podivné žvýkat zrovna hřebíček v jeho původní podobě, tedy nikoli ho používat jako pouhé dochucovadlo. Například v Indii jde však o běžnou záležitost.
Hřebíček je drobný, ale účinky má překvapivě silné. Pravidelné žvýkání spouští změny v těle od hlavy až k patám

Hřebíček je drobný, ale účinky má překvapivě silné. Pravidelné žvýkání spouští změny v těle od hlavy až k patám

Zdroj: Zdroj fotografie: iStock
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 30.10.2025 07:26

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:15

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Eugenol dává hřebíčku vůni i účinek. Zázračný lék z něj ale nedělá

Typickou vůni a štiplavou chuť hřebíčku vytváří především látka zvaná eugenol. Má biologické účinky, které jsou dobře známé i z laboratorního výzkumu, a dlouhou historii má především jeho využití v péči o zuby.

To ale neznamená, že pravidelné žvýkání hřebíčku léčí širokou škálu nemocí. Výsledky laboratorních experimentů nebo studií s koncentrovanými extrakty nelze automaticky převádět na účinky několika celých hřebíčků snědených člověkem.

U rostlinných látek navíc platí, že vyšší množství nemusí znamenat větší zdravotní přínos. Koncentrovaný hřebíčkový olej obsahuje eugenolu mnohonásobně více než běžné koření a při nevhodném použití může být dráždivý nebo toxický.

Hřebíček tedy může být zajímavým kořením a eugenol skutečně patří mezi chemicky aktivní látky. Tvrzení o rozsáhlých léčebných účincích je ale potřeba oddělit od toho, co zatím skutečně prokázaly studie na lidech.


Zdroje:

  1. PubMed Central – Eugenol: A Review of Its Pharmacological and Toxicological Effects https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8910766/
  2. National Center for Complementary and Integrative Health – Herbs at a Glance https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance


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