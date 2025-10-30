Hřebíček je drobný, ale účinky má překvapivě silné. Pravidelné žvýkání spouští změny v těle od hlavy až k patě

Hřebíček je drobný, ale účinky má překvapivě silné. Pravidelné žvýkání spouští změny v těle od hlavy až k patěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hřebíček je drobný, ale účinky má překvapivě silné. Pravidelné žvýkání spouští změny v těle od hlavy až k patámZdroj: Zdroj fotografie: iStock
Článek byl poprvé publikován 30.10.2025 07:26
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:15
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Eugenol dává hřebíčku vůni i účinek. Zázračný lék z něj ale nedělá
Typickou vůni a štiplavou chuť hřebíčku vytváří především látka zvaná eugenol. Má biologické účinky, které jsou dobře známé i z laboratorního výzkumu, a dlouhou historii má především jeho využití v péči o zuby.
To ale neznamená, že pravidelné žvýkání hřebíčku léčí širokou škálu nemocí. Výsledky laboratorních experimentů nebo studií s koncentrovanými extrakty nelze automaticky převádět na účinky několika celých hřebíčků snědených člověkem.
U rostlinných látek navíc platí, že vyšší množství nemusí znamenat větší zdravotní přínos. Koncentrovaný hřebíčkový olej obsahuje eugenolu mnohonásobně více než běžné koření a při nevhodném použití může být dráždivý nebo toxický.
Hřebíček tedy může být zajímavým kořením a eugenol skutečně patří mezi chemicky aktivní látky. Tvrzení o rozsáhlých léčebných účincích je ale potřeba oddělit od toho, co zatím skutečně prokázaly studie na lidech.
Zdroje:
- PubMed Central – Eugenol: A Review of Its Pharmacological and Toxicological Effects https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8910766/
- National Center for Complementary and Integrative Health – Herbs at a Glance https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance
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