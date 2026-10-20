Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

K jižnímu pólu vyrazil s 52 psy. Amundsen měl plán, který jeho soupeři zoufale chyběl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V říjnu 1911 opustila norská výprava tábor Framheim a vyrazila do antarktického vnitrozemí. Pět mužů, čtyři saně a desítky psů měly urazit cestu do místa, kam ještě žádný člověk prokazatelně nevkročil. Roald Amundsen proti sobě neměl jen polární pustinu, ale také britského soupeře s odlišným plánem.
K jižnímu pólu vyrazil s 52 psy. Amundsen měl plán, který jeho soupeři zoufale chyběl

K jižnímu pólu vyrazil s 52 psy. Amundsen měl plán, který jeho soupeři zoufale chyběl

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:15

Reklama
Další články z Kód Enigma
Papež za války věděl o pronásledování Židů. Nově zpřístupněné archivy ukazují, jak složitá byla jeho role
Papež za války věděl o pronásledování Židů. Nově zpřístupněné archivy ukazují, jak složitá byla jeho role
Z obří nádrže unikl plyn a ulice se změnily v ohnivou past. Cleveland zažil katastrofu, která poučila celý průmysl
Z obří nádrže unikl plyn a ulice se změnily v ohnivou past. Cleveland zažil katastrofu, která poučila celý průmysl

Obyvatelé Clevelandu si 20. října 1944 všimli bílého oblaku unikajícího z průmyslového areálu. Během minut...

Opera v Sydney měla stát 7 milionů dolarů. Nakonec spolkla 102 milionů a přišla o svého architekta
Opera v Sydney měla stát 7 milionů dolarů. Nakonec spolkla 102 milionů a přišla o svého architekta

Dnes patří bílé střechy nad sydneyským přístavem k nejznámějším siluetám světa. Když ale stavba vznikala,...

Natočili tvora, který neměl existovat. Nejslavnější záběry bigfoota dodnes nemají jednoznačné vysvětlení
Natočili tvora, který neměl existovat. Nejslavnější záběry bigfoota dodnes nemají jednoznačné vysvětlení

V říjnu 1967 projížděli Roger Patterson a Bob Gimlin odlehlou částí severní Kalifornie. Tvrdili, že na...

Za sklem vypěstovali skutečný podmořský les. Aby přežil, museli do akvária přivést sílu oceánu
Za sklem vypěstovali skutečný podmořský les. Aby přežil, museli do akvária přivést sílu oceánu

Když se v roce 1984 otevřelo akvárium v kalifornském Monterey, návštěvníci nesledovali jen ryby v nádržích....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.