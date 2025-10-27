Instalater: Tento spotřebič vždy na noc vypněte. Ročně ušetříte tisíce korun

Instalater: Tento spotřebič vždy na noc vypněte. Ročně ušetříte tisíce korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Shutterstock_2449739241 (1)Zdroj: Umíme poradit
Článek byl poprvé publikován 27.10.2025 18:57
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:13
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Jak si spočítat, kolik stojí provoz libovolného elektrického spotřebiče
Na výpočet nepotřebujeme speciální kalkulačku. Stačí znát příkon spotřebiče ve wattech, dobu provozu a cenu jedné kilowatthodiny elektřiny.
Pokud má například zařízení příkon 500 wattů, znamená to 0,5 kilowattu. Při dvou hodinách provozu spotřebuje přibližně jednu kilowatthodinu. Tu pak stačí vynásobit cenou, kterou skutečně platíme za elektřinu.
Důležité je ale rozlišovat mezi maximálním příkonem a skutečnou spotřebou. Termostaticky řízený topný žebřík, lednice nebo některé další spotřebiče neběží stále na plný výkon. Jednoduchý výpočet z příkonu proto může představovat spíše horní odhad.
Nejpřesnější odpověď poskytne zásuvkový měřič spotřeby, který změří skutečnou energii odebranou během několika dní. Stejným způsobem lze rychle zjistit, který spotřebič stojí domácnost stokoruny a který ve skutečnosti jen několik korun měsíčně.
Zdroje:
- U.S. Department of Energy – Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use https://www.energy.gov/energysaver/estimating-appliance-and-home-electronic-energy-use
- Energy Saving Trust – Appliances and energy use https://energysavingtrust.org.uk/advice/home-appliances/
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