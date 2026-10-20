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Leclerc: Ferrari chybí čistý výkon, soupeři mají něco navíc

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Charles Leclerc přiznal, že Ferrari v porovnání s hlavními soupeři stále chybí čistý výkon. Monacký jezdec zároveň ocenil přípravu týmu, díky které vůz často funguje dobře už od prvních tréninků.
Leclerc: Ferrari chybí čistý výkon, soupeři mají něco navíc

Leclerc: Ferrari chybí čistý výkon, soupeři mají něco navíc

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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