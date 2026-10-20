Leclerc: Ferrari chybí čistý výkon, soupeři mají něco navíc

Charles Leclerc se domnívá, že Ferrari v porovnání s hlavními soupeři stále chybí především čistý výkon, přestože tým dokáže do závodních víkendů vstupovat velmi dobře připravený. Optimismus Ferrari z poloviny sezóny ohledně možné účasti v boji o titul postupně vyprchal. Tým od Leclercova červencového vítězství ve Velké ceně Velké Británie nezískal další triumf.
Přestože je šasi považováno za jedno z nejsilnějších na startovním roštu, pohonná jednotka podle dostupných údajů zaostává za konstrukcemi Mercedesu a Red Bullu. Ferrari proto před Velkou cenou Itálie nasadilo vylepšenou pohonnou jednotku.
Italská stáj zvolila menší turbo, aby omezila prodlevu a zlepšila ovladatelnost vozu, zejména v pomalých pasážích. Tento přístup ale zároveň přinesl nevýhodu v podobě nižší maximální rychlosti na rovinkách. Ferrari během letošní sezóny několikrát působilo velmi silně v trénincích, než se pořadí po zvýšení výkonu pohonných jednotek v kvalifikaci změnilo. Leclerc si tohoto trendu všiml také.
„Nejsem si jistý, jestli jsme v pátek nějak mimořádně dobří,“ uvedl Leclerc na otázku, proč Ferrari často vstupuje do víkendu konkurenceschopně.
„Tedy, jsme, ale myslím si, že je to spíš kvůli režimům motoru, které používají ostatní. Když se potom dostaneme do kvalifikace, mají jednoduše něco, co my nemáme. V prvním tréninku možná působíme v porovnání se soupeři o něco konkurenceschopněji, protože oni mají pro kvalifikaci něco navíc, co my v tuto chvíli nemáme.“
Ferrari už během sezóny využilo obě možnosti vývoje pohonné jednotky v rámci systému ADUO, přesto nedokázalo stáhnout náskok Mercedesu.
Leclerc ale zároveň vyzdvihl jednu z hlavních předností týmu. „Jednou z našich silných stránek je, že už od začátku máme auto s dobrým vyvážením.“
„Myslím, že náš vůz má poměrně úzké pracovní okno, ale před víkendem odvádíme na simulátoru velmi dobrou práci. Korelace je v poslední době poměrně přesná, což nám umožňuje udělat spoustu práce už doma na simulátoru a potom přijet na trať s autem, které je od začátku silné a ve kterém se cítím dobře.“
Podle Leclerca je tak dobrý vstup do víkendu především výsledkem kvalitní přípravy, nikoliv konstrukční vlastnosti vozu.
„Myslím, že je to hlavně díky přípravě. Není to tak, že bychom navrhli velmi citlivé auto a potom z něj dokázali dostat něco navíc. Čistý potenciál vozu není na úrovni našich hlavních soupeřů a nemyslím si, že kdybychom ho udělali ještě citlivější, dokázali bychom z něj získat něco víc.“
„V tuto chvíli nám podle mě jednoduše chybí čistý výkon vozu.“