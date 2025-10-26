Konečně konec povinného přezouvání: Kdy v Česku přezujeme naposledy?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec povinného přezouvání: Kdy v Česku přezujeme naposledy?Zdroj: Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
Článek byl poprvé publikován 26.10.2025 06:25
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:16
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč zimní pneumatika funguje jinak než letní, i když je silnice suchá
Rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou není jen v hloubce nebo tvaru dezénu. Výrobci používají také odlišné směsi pryže, které jsou navržené pro jiné teplotní podmínky.
Zimní pneumatika má v nízkých teplotách zůstat dostatečně pružná, aby se dokázala přizpůsobit povrchu vozovky. Dezén zároveň obsahuje větší množství lamel a drážek, které pomáhají na sněhu a rozbředlém povrchu.
V létě má tato vlastnost opačnou stránku. Měkčí zimní směs se při vyšších teplotách více deformuje, rychleji opotřebovává a může zhoršit chování vozidla při brzdění nebo prudké změně směru. Celoroční pneumatiky jsou kompromisem mezi oběma světy.
České předpisy přitom neříkají, že musíme automaticky přezout přesně 1. listopadu bez ohledu na počasí. Povinnost zimních pneumatik se mezi 1. listopadem a 31. březnem váže na zimní stav vozovky nebo možnost, že takové podmínky během jízdy nastanou.
Zdroje:
- Policie České republiky – Příprava vozidla na zimní období https://policie.gov.cz/clanek/priprava-vozidla-na-zimni-obdobi.aspx
- Policie České republiky – Zimní pneumatiky https://policie.gov.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-khk-informace-zimni-pneumatiky.aspx
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