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Drahé WC bloky snadno nahradí domácí bombičky za pár korun. Toaletu vyčistí účinněji a jejich výroba je překvapivě snadná

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Na toaletě každý z nás tráví čas několikrát denně. Proto je potřeba, aby toto místo bylo nejen čisté, ale i voňavé. S tím vám mohou pomoci koule do toalety, které si dokážete sami vyrobit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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