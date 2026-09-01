Ani strouhanka, ani mouka. Do sekané patří 1 surovina, kterou Poláci přidávají po generace

Ptáte-li se v Polsku, čím to, že tamní mleté kotlety zůstávají měkké a šťavnaté, uslyšíte skoro pokaždé totéž. Stačí k tomu jedna všední ingredience, kterou tam hospodyně zamíchávají do masa už po generace. Se strouhankou ani moukou nemá nic společného a doma ji nejspíš právě teď máte.
Poláci na to jdou jinak než Češi
Polské kotlety mielone jsou tam něco jako u nás sekaná nebo karbanátky, národní klasika, kterou umí každá babička. Skoro v každé rodině přitom koluje trochu jiná verze receptu. Jedno mají ale společné. Místo suché strouhanky nebo mouky se do mletého masa dává kousek staršího pečiva, které se předtím pořádně napije mléka.
Namočená houska se v mase chová docela jinak než suchý prášek ze sáčku. Zvláční, při hnětení se s masem propojí a celá směs je pak hladká a pěkně drží pohromadě. Poláci k ní přidají ještě nastrouhanou nebo osmaženou cibuli, vejce, sůl, pepř a špetku majoránky. A pak nešetří rukama. Čím poctivěji se maso propracuje, tím jsou hotové kotlety jemnější.
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Držte se jednoho pravidla. Pečivo nikdy nesmí převážit maso. S přemírou housky se ze šišky stane gumový knedlík. Na 500 gramů mletého masa vám vystačí dva rohlíky. Namáčení zvládne každý:
rohlíky zalijte mlékem, nechte je deset až patnáct minut změknout, pak z nich přebytek mléka jemně vymačkejte.
Právě tady je potřeba cit. Zbyde-li v housce mléka moc, hmota se rozbředne a člověk pak stejně hledá strouhanku, aby směs zpevnil. Úplně vyždímaný rohlík je zase zbytečný, protože v mase nemá co předat. Roli hraje i to, jaké pečivo použijete. Ideální je bílá houska, veka nebo rohlík, který doma leží dva tři dny. Odležené pečivo je vyprahlé, takže do sebe vpije velkou dávku mléka a v mase se rozpustí do hladka. Čerstvé pečivo tolik vody nenasaje a v hmotě po něm zůstanou gumové drobky. Jedno ale hlídejte. Pečivo smí být jen oschlé. Když na něm objevíte zelené flíčky plísně, poroučí se rovnou do koše.
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Někdo housku namáčí ve vodě, jiný sáhne po vývaru. Poláci ale nedají dopustit na mléko a mají pro to pádný důvod. Kromě toho, že pečivo změkne, mléko dokáže zkrotit tu výraznou vepřovou vůni. Kotlety pak voní jemněji a jejich chuť působí vyváženěji.
Obyčejná voda tohle nesvede. Pečivo sice nasákne stejně, ale výsledek bývá plošší a hmota se při smažení snáz rozpadá. Mléko drží kotlety spolehlivěji pohromadě a dá jim tu sametovou strukturu, kvůli které polské mielone chutnají tak dobře.
Odkud se bere ta šťavnatost
Proč to celé funguje, se dá vysvětlit jednoduše. Když se maso v troubě prohřeje, jeho vlákna se stahují a mačkají ze sebe vodu i tuk ven. U obyčejné sekané tahle šťáva skončí na dně pekáče nebo se rovnou vypaří. Rozdrobené pečivo se v mase chová jako spousta malých hub. Uvolněnou tekutinu nasaje zpátky a podrží ji přímo u masa, takže zůstane tam, kde ji chcete.
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Výsledek poznáte hned. Šiška se v troubě tolik nesrazí a zůstane vláčná i nazítří, kdy bývá běžná sekaná už na sucho. A přidá se ještě jedna věc. Škrob a cukry ze střídky se v horku zkaramelizují a povrch pečeně získá zlatavý nádech i intenzivnější vůni.
Rozdrobené pečivo nasaje šťávu, která se z masa uvolní při pečení, a udrží ji uvnitř šišky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč strouhanka a mouka sekanou vysuší
Strouhanka i mouka sekanou spojí, jenže za cenu, kterou většina lidí nečeká. Obě jsou totiž úplně suché a žádnou vlhkost do masa nepřidají. Naopak si ještě samy urvou kus šťávy, kterou by si maso rádo nechalo. Pečeně pak vyjde drobivá a rozláme se, sotva do ní zajedete nožem. K tomu se během pečení citelně srazí.
U mouky je výsledek podobný. Vytáhne z masa vláhu, a sekaná pak bývá lepkavá, houbovitá a v pozadí zůstane moučná pachuť. Namočená houska jde opačnou cestou. Vodu si do masa přináší sama a rovnou ji odevzdává. A přesně v téhle maličkosti se skrývá rozdíl mezi šťavnatou polskou sekanou a tou, co se na talíři drolí.
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Zdroje: https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/kotlety_mielone/przepis.html, https://smakosze.pl/dlaczego-do-kotletow-mielonych-warto-dodac-bulke-namoczona-w-mleku-jk-180122, https://denikpoint.cz/blog/mielone-recept-stavnate-kotlety/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jake-pojivo-pridat-do-sekane-aby-byla-stavnata/, https://www.tiscali.cz/ani-mouka-ani-strouhanka-do-sekane-patri-1-surovina-kterou-cesi-bezne-vyhazuji-do-kose-708190