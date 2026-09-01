Ani sůl, ani pepř. Do hovězího vývaru patří 1 věc, kterou Francouzi přidávají po generace

Skoro každý má doma svůj rituál, jak uvařit poctivý hovězí vývar. Kus masa, morková kost, hrst kořenové zeleniny a hrnec, který celé odpoledne líně pobublává na plotně. Když ale přijde na koření, většina z nás sáhne automaticky po soli a pepři a tím to hasne. Francouzské hospodyně mají v rukávu ještě jednu drobnost, kterou do vývaru dávají už celé generace. A je levná jako facka.
Tajemství francouzského vývaru se schovává v cibuli
Ve Francii je královnou nedělního oběda takzvaná pot-au-feu, dlouho vařená hovězí polévka s masem a zeleninou. Jejím základem není nic exotického. Do hrnce putuje oloupaná cibule, do které se zapíchne pár kousků hřebíčku. Francouzi téhle vychytávce říkají oignon clouté, tedy hřebíčkovaná cibule, a berou ji jako naprostou samozřejmost.
Hřebíček ve vývaru přitom není žádný francouzský vynález. Naše babičky ho do polévky házely úplně stejně a stejně samozřejmě. Jenže dnešní generace na něj skoro zapomněla, a to je velká škoda. Právě on totiž dělá rozdíl mezi vývarem, který je jenom dobrý, a tím, po kterém se všichni sbíhají ke stolu.
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Hřebíček zná většina lidí hlavně ze svařeného vína nebo z vánočního cukroví. V hrnci s vývarem ale ukáže úplně jinou tvář. Dodá polévce teplou, jemně kořeněnou vůni a hlavně jí zaoblí chuť. Vývar díky němu působí plněji a bohatěji, jako by se vařil dvakrát tak dlouho.
Hřebíček je nabitý silicemi, díky kterým vývar získá teplou vůni a plnější, zaoblenou chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za tou intenzivní vůní stojí silice, kterými je hřebíček doslova nabitý. Stačí opravdu málo a rozvoní celý byt. Ve francouzské kuchyni patří k základnímu koření, protože tučnému masovému vývaru dodá šťávu i hloubku.
Dva tři kousky bohatě stačí
Tady platí, že méně je více. Na celý hrnec vývaru bohatě vystačíte se dvěma až třemi kousky hřebíčku. Když to s ním přeženete, jeho výrazná vůně všechno ostatní přebije a polévka pak připomíná spíš léčivý odvar než oběd.
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A ještě jeden praktický důvod, proč se vyplatí zapíchnout hřebíček zrovna do cibule. Drobné hnědé paličky se totiž v hrnci snadno ztratí a pak je pracně lovíte z talíře. Když je napícháte do půlky cibule, na konci vaření celou cibuli i s hřebíčkem jednoduše vyndáte a máte klid.
Cibuli nejdřív opečte, ať má vývar barvu
Francouzský trik má ještě jednu vrstvu. Než cibuli hodíte do hrnce, opečte ji na suché pánvi nebo ji rozkrojenou položte řezem dolů, dokud pěkně nezhnědne. Zezlátlá cibule pak polévku hezky zabarví do sytějšího tónu a dodá jí plnější, kulatější chuť. Bez tohohle kroku bývá vývar bledý a mdlý.
K hřebíčku a cibuli se ve Francii tradičně přidává i takzvaný bouquet garni, svazeček bobkového listu, tymiánu a petrželky svázaný provázkem. Zabalená bylinková kytička pustí do vývaru vůni a přitom se dá na konci vaření vytáhnout vcelku, aniž by se lístky rozprchly po polévce.
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Ať dáte do hrnce cokoli, hlavní je nespěchat. Dobrý vývar stojí na pár drobnostech:
Vývar se nikdy nemá prudce vařit, jen tiše pobublávat na mírném ohni. Jenom tak zůstane čirý a nezakalí se. Francouzi si maso před vařením krátce spaří ve vroucí vodě a tu pak slijí, aby byl výsledný vývar dokonale průzračný. Mrkve dávejte spíš míň, klidně jen jeden menší kus. Ve větším množství vývar zbytečně táhne do sladka, a to se k masové polévce nehodí.
A až budete příště stát nad hrncem s rukou nad kořenkou, zkuste sáhnout vedle soli a pepře i po hřebíčku. Je to maličkost, kterou Francouzi ani naše babičky nedali z ruky, a váš vývar vám za ni poděkuje.
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Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/nejlepsi-vyvar-babicka-trik-vareni-hrebicek/, https://adbz.cz/hobby/babicky-do-vyvaru-pridavaly-hrebicek/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/hrebicek-do-vyvaru/, https://www.epices-fuchs.fr/blogs/la-route-des-epices/le-pot-au-feu-histoire-des-recettes-et-variantes-pho-et-mironton, https://fresh.iprima.cz/tradicni-francouzsky-kotlik-pot-au-feu-tak-trochu-jiny-hovezi-vyvar-463442