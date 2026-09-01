Chcete se zaregistrovat u nového lékaře a sestra žádá pětistovku za kartu? Kdy jsou poplatky v ordinaci nelegální a jak se účinně bránit

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Chcete se zaregistrovat u nového lékaře a sestra žádá pětistovku za kartu? Kdy jsou poplatky v ordinaci nelegální a jak se účinně bránitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Přijdete do ordinace nového praktického lékaře, gynekologa nebo zubaře s nadějí, že jste po měsících hledání konečně sehnali volnou kapacitu. U přepážky vám však…
doktorka-lekarka
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