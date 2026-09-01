Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

V Lidlu se od září bude platit jinak. Jde o velký a významný krok kupředu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od podzimu čeká zákazníky českých supermarketů Lidl nová možnost, jak zaplatit nákup. Řetězec zavádí platby přímo z bankovního účtu bez karty. Jde o revoluci, která má ročně ušetřit obchodníkům stovky milionů korun.
V Lidlu se od září bude platit jinak. Jde o velký a významný krok kupředu

V Lidlu se od září bude platit jinak. Jde o velký a významný krok kupředu

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Ve středu zapomeňte na večerku: Na Nova Cinema míří do vysílání nejslavnější akční řežba celých devadesátek
Ve středu zapomeňte na večerku: Na Nova Cinema míří do vysílání nejslavnější akční řežba celých devadesátek
Tuhle drsnou podívanou hltal celý svět: Nova Cinema nasazuje v úterý ve 20:00 legendární akční film
Tuhle drsnou podívanou hltal celý svět: Nova Cinema nasazuje v úterý ve 20:00 legendární akční film

Představte si, že máte pouhých 72 hodin na vyřešení případu, který vám může definitivně zlomit vaz. Z...

Otravné vyskládávání zboží na pás končí. Kaufland zavádí chytré vozíky, které všechno změní
Otravné vyskládávání zboží na pás končí. Kaufland zavádí chytré vozíky, které všechno změní

Německé supermarkety zkoušejí revoluci v nakupování. Chytrý klip na madlo dokáže skenovat zboží automaticky.

KVÍZ: Vzpomínáte na prvouku? Dospělí v tomto kvízu překvapivě často chybují
KVÍZ: Vzpomínáte na prvouku? Dospělí v tomto kvízu překvapivě často chybují

Pamatujete si na prvouku? Tento kvíz prověří vaše znalosti základních principů světa kolem nás. Často...

EU rozhodla, jak to bude do roKu 2031 se střídáním zimního a letního času. Většina Čechů je nespokojená
EU rozhodla, jak to bude do roKu 2031 se střídáním zimního a letního času. Většina Čechů je nespokojená

Harmonogram letního a zimního času je pevně stanoven až do roku 2031. Přestože většina lidí v Česku touží...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.