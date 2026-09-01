V Lidlu se od září bude platit jinak. Jde o velký a významný krok kupředu

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Každý den proběhne v Česku několik milionů bezhotovostních transakcí. A každá z nich stojí obchodníka peníze. Poplatky mezinárodním karetním společnostem a bankám dosahují v průměru půl procenta z částky, což zní nevinně – dokud si neuvědomíte, kolik nákupů denně projde pokladnami velkých řetězců.
Jen sedm největších tuzemských prodejců zaplatilo v roce 2022 na těchto poplatcích dohromady 1,4 miliardy korun. S rostoucími tržbami a stále větším podílem plateb kartou tato suma neustále stoupá. Proto hledají obchodní giganti cestu, jak tuto zátěž snížit – a zároveň zákazníkům nabídnout pohodlnější a bezpečnější alternativu.
Platba bez karty? Stačí mobil a banka
Lidl od podzimu postupně zpřístupní ve všech svých 326 českých prodejnách nový způsob placení postavený na technologii Cvak. Ta funguje na principu přímé platby z účtu na účet – peníze odcházejí přímo z bankovní aplikace nakupujícího, aniž by do procesu vstupovala platební karta jako prostředník.
Celý systém vyvinula česká Air Bank ze skupiny PPF, která ho spustila začátkem roku 2024. Zákazník u pokladny jednoduše autorizuje platbu ve své mobilní bance, která je propojená s aplikací obchodu. Žádné vytahování karty, žádné čekání na terminál. Jen telefon, internet a pár kliknutí.
Lidl není průkopníkem – podobný model už více než rok funguje v Albertu, kde mohou takto platit klienti Air Bank a Moneta Money Bank. Ambice Lidlu jsou ale širší: cílem je nabídnout tuto možnost všem zákazníkům bez ohledu na banku, u které mají účet. Technické detaily tohoto otevřenějšího modelu mají být představeny během podzimu.
Proč obchody tlačí na změnu
Za snahou o alternativní platební metody stojí tvrdá ekonomická realita. Tradiční karetní transakce znamenají pro obchodníky pravidelný odliv peněz do kapes bank a mezinárodních karetních asociací. Každá desetina haléře hraje v součtu obrovskou roli, a finanční instituce mají při vyjednávání silnou pozici.
Služba Cvak si sice také účtuje poplatek – standardně 0,8 procenta z transakce – ale u velkých retailových partnerů bývají podmínky individuální a často výhodnější než u klasických karet. Navíc celý proces zkracuje digitální stopu platby, protože do ní vstupují pouze tři strany: obchodník, zprostředkovatelská služba a banka zákazníka.
Další výhodou je nezávislá záloha pro technické výpadky. Když selžou tradiční karetní terminály nebo dojde k problémům u velkých platebních asociací, přímé bankovní platby mohou fungovat dál. Pro řetězce jde o pojistku proti ztrátě tržeb v kritických chvílích.
Budoucnost patří přímým platbám
Česko patří ke světové špičce v používání bezkontaktních plateb mobilem. Lidé si navíc velmi rychle zvykli nahrazovat plastové věrnostní karty mobilními aplikacemi. Propojení věrnostního programu přímo s platební metodou je tak logickým dalším krokem, který šetří čas i místo v peněžence.
Princip přímých plateb z účtu na účet – označovaný zkratkou A2A – podporuje i Česká národní banka. Ta vnímá okamžité platby jako plnohodnotnou budoucí konkurenci pro zaběhlé nadnárodní karetní systémy. V rámci platformy Národní fórum pro platby pracuje na nových standardech pro platební QR kódy, které by měly celý proces ještě zrychlit.
Pro samotnou službu Cvak představuje vstup do Lidlu zásadní milník. Během dvou let na trhu se rozšířila k více než 4 tisícům přímých obchodníků a skrze platební bránu Comgate ji využívá dalších 16 tisíc e-shopů. Dohromady generuje přibližně 250 tisíc transakcí měsíčně. Integrace do velkého řetězce ukazuje, že přímé bankovní platby už nejsou jen doménou malých provozoven, ale plně škálovatelným nástrojem pro největší hráče na trhu.
Zákazník má přitom plnou kontrolu. Funkci si může ve svém telefonu kdykoliv zapnout i vypnout a u pokladny si svobodně zvolit, jakým způsobem chce zaplatit. Hotovost, karta, nebo telefon – každý si vybere podle aktuální chvíle a vlastních preferencí.
Zdroje článku: idnes.cz, denik.cz, penize.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský