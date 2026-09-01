Babiččin trik na bramborovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude prázdná

Bramboračka patří k jídlům, která zvládne skoro každý. Přesto se občas stane, že z hrnce vyjde spíš zabarvená voda než polévka, po které se člověk olizuje. Naše babičky přitom měly jednoduchou pojistku, díky které chuť nikdy nespadla pod určitou hranici. Šlo o jedinou lžičku, kterou přidávaly rovnou do základu.
Proč bramboračka někdy chutná skoro jako voda
Bramboračka stojí na pár obyčejných surovinách, a právě proto se v ní nedá nic schovat. Když jsou brambory vodnaté, kořenová zelenina bez výrazné chuti a koření se přidá pozdě, výsledkem bývá řídká polévka, která sytí jen napohled.
Rozdíl mezi plnou a planou bramboračkou přitom nedělá množství surovin. Rozhoduje to, kolik chuti se z nich podaří dostat do vývaru. A přesně tady se láme, jestli budete mít v talíři poctivou polévku, nebo teplou vodu s pár kostkami brambor.
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Tím tajemstvím jsou sušené houby, ale ne vhozené do hrnce jen tak. Zkušené kuchařky z hrsti sušených hub připravily jemný prášek, klidně smíchaný s trochou soli, a lžičku téhle směsi zamíchaly rovnou do základu polévky.
Houby v sobě nesou látky, které na jazyku spouštějí vjem plné, skoro masité chuti. Právě ten prázdné polévce z pouhé vody chybí nejvíc. Stačí jedna lžička a bramboračka získá hloubku, jakou byste čekali spíš po hodinách vaření na plotně.
Nejlepší na tom je, že houby v talíři vůbec nemusí být vidět. Na svou plnou chuť si tak přijdou i strávníci, kteří jinak kousky hub z polévky pečlivě loví a odkládají na kraj misky.
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Kdo sáhne po celých sušených houbách, měl by je nechat aspoň hodinu nebo dvě odpočívat ve studené vodě. Nasáknou, zjemní a hlavně odevzdají do vody tmavou barvu i výraznou houbovou chuť. Právě proto se voda z namáčení nevylévá.
Voda z namáčení sušených hub nese jejich chuť i barvu, proto se přecedí a přilije rovnou do polévky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přecedíte ji přes jemné sítko, aby se do polévky nedostal písek usazený na dně, a přilijete rovnou do hrnce. S množstvím to ale nepřehánějte. Zhruba decilitr je strop, po větší dávce dostane polévka nahořklý tón.
Když je polévka i tak moc řídká
Někdy chybí spíš tělo než chuť. Zahustit se dá i bez klasické jíšky, a nejrychleji to zvládnou samotné brambory. Když už jsou nějaké kousky měkké, klidně jich pár rozšťouchejte přímo v hrnci. Druhá cesta je zastrouhat těsně před koncem vaření jeden syrový brambor navíc.
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Uvolněný škrob udělá svoje a bramboračka zhoustne do krémova, aniž byste museli sáhnout po mouce. Stejně dobře zafunguje i pohanka nebo kroupy. Krátce je ve vroucí polévce povařte a pak nechte pod pokličkou dojít doměkka.
Kdo má rád tu typickou vůni jíšky, tedy másla opraženého s trochou mouky, samozřejmě u ní může zůstat. Ta kromě hustoty přidá polévce ještě vlastní chuť, kterou jiné zahušťovadlo nenahradí.
Pravá chuť přijde až v posledních minutách vaření
Bramboračka umí až do poslední chvíle působit nedodělaně, a řada lidí kvůli tomu zbytečně dosolí nebo dokoření. Dvě věci ale patří vždy až na úplný závěr: majoránka rozetřená mezi prsty a čerstvý česnek.
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Dlouhý var by je připravil o vůni, proto přijdou na řadu až minutu nebo dvě před koncem. Ideálně ve chvíli, kdy hrnec stáhnete z ohně a polévku pod pokličkou necháte jen chvíli prohřát. Chuti pomůže i kmín a zvyk krátce orestovat kořenovou zeleninu na másle, než ji zalijete.
A kdo chce z polévky rovnou hlavní chod, hodí do hrnce ještě kus uzeného nebo kolečko klobásy. Obyčejná bramboračka se rázem promění v pořádný chod, po kterém večer na nic jiného nemáte hlad.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-zahustit-bramboracku-bez-mouky-vyzkousejte-pohanku-brambory-nebo-noky, https://cooky.cz/bramborova-polevka-alias-bramboracka-staroceska-klasika/, https://www.bydlimekvalitne.cz/poctiva-domaci-bramboracka-tady-jsou-tipy-triky-aby-byla-jako-od-babicky, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/nejlepsi-bramboracka-recept-jak-zahustit, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramboracka/