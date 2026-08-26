Nothing odhaluje harmonogram aktualizací na Nothing OS 5.0 s Androidem 17Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nothing odhaluje harmonogram aktualizací na Nothing OS 5.0 s Androidem 17
Zatímco se 2nm čipy teprve začínají objevovat ve špičkových smartphonech, TSMC se už připravuje na další...
Od poslední aktualizace platformy Telegram uběhl více než měsíc, ale vývojáři nespí a zavádí vylepšení...
Integrace Gemini do systému Android je na poměrně vysoké úrovni. Rovnou se nabízí přes dlouhé podržení...
Ve zkratce: Apple představil 2nm čip M6 pro Mac mini a čtyřčipový M5 Ultra pro nový Mac Studio. Nové čipy...
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