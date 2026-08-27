Nečekaná novinka v rodině Karlose Vémoly. Jeho utajený syn z Anglie oznámil návrat do Česka

Karlos Vémola vybudoval kolem MMA značnou část svého života a zdá se, že podobným směrem se začíná dívat také jeho nejstarší syn. Carlos Junior, kterému rodina říká CJ, vyrůstal v Anglii, nyní ale stále více času věnuje bojovým sportům. Trénování ho podle otce pohltilo natolik, že se začíná řešit možnost, zda by další část života nemohl strávit právě v Česku.
Pro patnáctiletého chlapce by to nebyla jen změna země a školy. Česká republika by mu umožnila být podstatně blíž otci, jeho tréninkovému zázemí i lidem, kteří se kolem profesionálního MMA pohybují. Vémola se proto snaží najít způsob, jak synovi vytvořit podmínky, aby mohl dál studovat a zároveň se sportovně rozvíjet.
Po škole v Anglii by mohl přijít přesun do Česka
CJ už dokončil povinnou školní docházku v Anglii a právě nyní se rozhoduje, co bude následovat. Podle Vémoly jeho syn v poslední době výrazně propadl trénování. V Česku má navíc díky otci přístup k prostředí, které dobře zná a kde pro něj mohou být možnosti výrazně širší než v Anglii.
Vémola proto hledá školu, kterou by jeho syn mohl v Česku navštěvovat. Celý plán má ovšem jeden poměrně podstatný problém. Carlos Junior vyrůstal v Británii a česky prakticky nemluví. Právě jazyková bariéra tak může být při výběru školy i běžném životě jednou z nejtěžších věcí, které bude muset rodina vyřešit.
Zatímco pojmy spojené se zápasením a MMA jsou CJovi dobře známé, s češtinou je situace podstatně složitější. Pokud by se skutečně rozhodl v Česku zůstat natrvalo, čekala by ho vedle intenzivních tréninků také úplně nová zkušenost se životem v zemi svého otce.
Otce nevidí jen jako slavného Terminátora
Carlos Junior žije v Anglii se svou matkou Sarah a českému publiku rozhodně není úplně neznámý. Vémola svého syna ukazoval veřejně už v minulosti, objevoval se s ním na sportovních akcích a součástí rodinného příběhu byl také v dokumentu věnovaném Vémolovu životu. Označení „utajený syn“, které se kolem něj někdy objevuje, je tak spíše nadsázkou. CJ jednoduše vyrůstá mimo Českou republiku a na rozdíl od mladších Vémolových dětí není českému publiku tolik na očích.
Jejich vztah přitom podle všeho nestojí pouze na společném zájmu o bojové sporty. CJ svého otce vnímá v soukromí úplně jinak než fanoušci, kteří jsou zvyklí na hlasitého a sebevědomého Terminátora nastupujícího do klece. Pro syna je především tátou.
Právě přání pokračovat v jeho sportovní cestě ale může jejich životy nyní propojit ještě výrazněji. Carlos Junior otevřeně mluví o tom, že by chtěl dělat MMA a být jako jeho otec. V Praze už díky němu může trénovat a získávat zkušenosti v prostředí, které Vémola během své kariéry vybudoval.
Slavné příjmení mu může otevřít dveře, zbytek bude na něm
Pro mladého sportovce může být slavný otec obrovskou výhodou, zároveň však vytváří očekávání, kterým se prakticky nedá vyhnout. Karlos Vémola se stal jednou z nejvýraznějších tváří českého MMA a právě s jeho jménem bude Carlos Junior automaticky srovnáván, pokud se jednou skutečně objeví v kleci.
Samotné příjmení ale sportovní kariéru nezaručí. Teprve další roky ukážou, zda je současné nadšení patnáctiletého CJ začátkem skutečné závodní cesty, nebo zatím především velkou teenagerskou vášní. Jisté je, že motivaci má. A pokud se podaří vyřešit školu i jazyk, může se jeho život brzy přesunout z Anglie mnohem blíž světu, ve kterém jeho otec strávil velkou část své kariéry.
isport.blesk.cz, expres.cz