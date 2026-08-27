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Nečekaná novinka v rodině Karlose Vémoly. Jeho utajený syn z Anglie oznámil návrat do Česka

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Karlos Vémola má doma možného pokračovatele. Jeho patnáctiletý syn Carlos Junior propadl tréninkům a stále vážněji mluví o tom, že by se chtěl věnovat MMA stejně jako jeho slavný otec. Kvůli tomu zvažuje i velkou životní změnu a přesun z Anglie do Česka. Jednu zásadní překážku ale rodina zatím řeší.
Karlos Vémola řeší velkou rodinnou novinku: Syn, který žil v Anglii, hlásí návrat domů.

Karlos Vémola řeší velkou rodinnou novinku: Syn, který žil v Anglii, hlásí návrat domů.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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