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AI získala zlato z astronomické olympiády. Pak ale narazila na zdánlivě snadné úlohy, které odhalují, co jí stále chybí

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Představme si soutěžní úlohu, ve které je třeba spočítat dráhu tělesa, použít několik fyzikálních zákonů, provést dlouhou algebraickou derivaci a dojít k číselnému výsledku. Nejlepší současné jazykové modely ji mohou zvládnout téměř bez zaváhání.
AI získala zlato z astronomické olympiády. Pak ale narazila na zdánlivě snadné úlohy, které odhalují, co jí stále chybí

AI získala zlato z astronomické olympiády. Pak ale narazila na zdánlivě snadné úlohy, které odhalují, co jí stále chybí

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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