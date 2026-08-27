Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Rusko nabírá agenty na jedno použití. BIS: cílem jsou sabotáže proti pomoci Ukrajině

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
I přesto, že se počet diplomatů ruské ambasády v Praze smrskl na pouhých sedm osob, Moskva nadále „využívá některé posty na Velvyslanectví Ruské federace v Praze“ pro své špionážní aktivity. I to plyne z aktuálně vydané Výroční zprávy BIS za rok 2025. Právě Rusku věnuje zpráva největší pozornost. Rusko v Evropě opakovaně shání, najímá a
profimedia-0504920124

profimedia-0504920124

Zdroj: Michal Koudelka, ředitel BIS. Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Co radil Michal Půr Správě železnic? Státní firma dokument nezveřejní, je prý interní
Co radil Michal Půr Správě železnic? Státní firma dokument nezveřejní, je prý interní
Investor Brůna: Nechci stát ve frontě na Sněžku. Hledám neobjevená místa
Investor Brůna: Nechci stát ve frontě na Sněžku. Hledám neobjevená místa

KOMENTÁŘ. Mám rád hory. Čím dál méně ale chápu, proč bych měl svůj volný čas trávit ve frontách, kolonách...

Devadesátkoví demokraté zabloudili v nových časech. A nakonec fandí Putinovi
Devadesátkoví demokraté zabloudili v nových časech. A nakonec fandí Putinovi

KOMENTÁŘ. Část lidí, kteří po roce 1989 představovali normální demokratickou pravici, hlásili se k...

Jan Urban: Ficův falešný terorista celý život bojuje proti ruské agresi
Jan Urban: Ficův falešný terorista celý život bojuje proti ruské agresi

KOMENTÁŘ. Otec byl jedním z nejvyšších důstojníků gruzínské armády. V roce 1992 ve válce se separatistickou...

Ivan Kytka: Česká liberální demokracie stále nechápe, proč prohrála a co jí chybí
Ivan Kytka: Česká liberální demokracie stále nechápe, proč prohrála a co jí chybí

KOMENTÁŘ. Z letmého pohledu zvenčí je zřejmé, že české politické strany hlásící se k liberální demokracii...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.