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UFC Šanghaj: Nurmagomedov vs. Song. Kdy a kde turnaj sledovat

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Sobotní UFC Fight Night v Šanghaji nabídne českým fanouškům nezvykle pohodlný čas. Předzápasy začnou v 9:00, hlavní karta v poledne a program završí duel Umar Nurmagomedov vs. Song Yadong.
UFC Šanghaj: Nurmagomedov vs. Song. Kdy a kde turnaj sledovat

UFC Šanghaj: Nurmagomedov vs. Song. Kdy a kde turnaj sledovat

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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