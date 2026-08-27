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Myčka už nemusí sloužit jen k nádobí. Nový bramborový trik s její pomocí řeší jednu z nejotravnějších částí přípravy

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Brambory se dají připravit na mnoho způsobů. Práce s nimi je ale obtížná, a to obzvlášť pokud je máte přímo ze zahrádky. Proto vám přinášíme ideální způsob, jak si tuto práci usnadnit.
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Zdroj: Fotografie: Trekkyandy / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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