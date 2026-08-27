Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencí

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Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vaše uši jsou víc než jen „nádoby“, které sbírají a přenášejí zvuky do mozku. Pokud víte, na jaké příznaky se zaměřit, mohou vám toho hodně říct o vašem zdravotním stavu.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Pět kroků pomáhá udržet srdce v dobré kondici. Současně mohou snížit riziko jedné z nejčastějších příčin úmrtí
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