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Místo bolesti ucha může napovědět, co se děje v těle. Potíže bývají spojovány s ledvinami, cukrovkou i demencí

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Vaše uši jsou víc než jen „nádoby“, které sbírají a přenášejí zvuky do mozku. Pokud víte, na jaké příznaky se zaměřit, mohou vám toho hodně říct o vašem zdravotním stavu.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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