Češi vytrhávají laminátové podlahy. S velkou slávou se vrací vylepšený trend našeho dětství

Studený laminát mizí z českých domovů
Ještě před pár lety byl laminát synonymem moderního bydlení. Dostupný, elegantní a esteticky čistý – tak jsme vnímali tuto alternativu k drahému masivnímu dřevu. Dnes však čelí nečekanému soupeři, který má kořeny v minulém století.
Když se řekne linoleum, většina z nás si vybaví zašlé chodby starých škol nebo kancelářské prostory z osmdesátých let. Nepříjemný pocit studeného plastu pod nohama a nevzhledná šedá plocha – takový obraz si neseme v paměti. Jenže dnešní vícevrstvé krytiny nemají se svými předchůdci téměř nic společného.
Tento cenově dostupný materiál prožívá v českých bytech renesanci, která překvapuje i zkušené stavitele. Přináší totiž kombinaci vlastností, kterou laminát ani dřevěné parkety nedokážou nabídnout – a to za zlomek ceny a s nenáročnou údržbou oproti klasickým podlahám.
Proč moderní krytina vydrží víc než tvrdý laminát
Staré povídačky o tom, jak se podlaha snadno trhá a promačkává pod nábytkem, můžete klidně zapomenout. Současné materiály pro domácnosti staví na propracované sendvičové struktuře se silnou nášlapnou vrstvou ze speciálního vytvrzeného polyuretanu.
Právě díky této konstrukci krytina hravě odolá drápkům domácích mazlíčků, dětským hrám i pádu těžších předmětů v kuchyni.
Dnešní vysoce kvalitní linoleum je mimořádně trvanlivé a při správné údržbě dokáže v perfektním stavu sloužit i více než dvacet let.
Vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení a snadná omyvatelnost z něj dělají plnohodnotnou alternativu k tvrdým laminátovým deskám – a to i v nejzatíženějších částech domácnosti.
Teplo pod nohama mění pravidla hry
Největší praktickou výhodou je schopnost udržet příjemnou povrchovou teplotu. Zatímco klasický plovoucí laminát bez nákladného podlahového vytápění působí v zimě nepřirozeně studeně, moderní krytina s plstěnou spodní vrstvou lidské teplo neodvádí.
Měkký podklad výborně izoluje chlad z betonové desky a nabízí úžasný komfort při chůzi naboso. Proto se ideálně hodí do přízemních bytů, starších rodinných domů nebo rekreačních chalup, kde by studená podlaha byla nepříjemná.
Samolepicí nebo celoplošná pokládka je navíc nesrovnatelně rychlejší a během jediného odpoledne ji zvládne i méně zkušený domácí kutil. Měkká krytina dokáže odpustit drobné nerovnosti podkladu, které by u tvrdého laminátu časem způsobily vrzání nebo praskání spojovacích zámků.
Při nákupu se neřiďte pouze líbivým dekorem, ale prostudujte technický list. Pro obytné místnosti volte třídu zátěže 21 až 23, pro chodby či kuchyně s vysokým provozem hledejte dimenzi 31. Důležitá je také tloušťka ochranné vrstvy, jež přímo určuje odolnost vůči poškrábání.
Kde krytina září a kam rozhodně nepatří
Pro svou měkkost, tichý došlap a tepelnou pohodu se vícevrstvá podlaha skvěle uplatní v obývacích pokojích, dětských hernách i ložnicích, kde vytváří útulné prostředí. Naopak velký pozor si musíte dát v prostorách se zvýšeným výskytem vlhkosti.
Běžná krytina s plstěným podkladem rozhodně nepatří do koupelny. Pokud by voda spárami pronikla pod okraje, plstěný podklad by okamžitě nasál vlhkost, což po čase vede k deformaci materiálu a nebezpečnému vzniku plísní – na tuto zásadní skutečnost upozorňují stavitelé při porovnávání podlahových materiálů.
Při správném výběru odpovídající zátěžové třídy a důsledném dodržení základních montážních doporučení však pro svůj domov bez problémů získáte moderní, estetickou a cenově výhodnou podlahovou krytinu na dlouhé roky. A možná právě proto dnes tolik Čechů vytrhává studený laminát a vrací se k materiálu, který znali z dětství – jen v úplně jiné, vylepšené podobě.
Zdroje článku: dumazahrada.cz, woodandbeyond.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová