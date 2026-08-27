Kolečko touží po dalším dítěti, Vignerová řekla jasné ne. Za jejím rozhodnutím stojí strach, o kterém dosud mlčela

Na letní party Divadla Broadway v srpnu 2026 Kolečko s úsměvem prohlásil, že svět má mít hodně Kolečků. Výrok padl pár dní před nástupem syna Jiříka do první třídy, v momentě, kdy se rodina chystala na novou etapu. Jenže jeho žena už měsíce předtím veřejně nastavila hranici, která zní čím dál pevněji. A důvody, které za ní stojí, přestala obalovat do diplomatických formulací.
Od „je to dar“ ke strachu z dalšího těhotenství
Když se Vignerové v létě 2021 v Karlových Varech ptali na druhé dítě, odpověděla opatrně: dítě je dar, ani ano, ani ne. Kolečko má z prvního manželství dva syny, rodina je už teď početná. V únoru 2024 ještě připouštěla, že „kdyby to přišlo“, bylo by to krásné. O rok později ale tón ztvrdl. V březnu 2025 pro Blesk řekla větu, která rámec posunula: sourozenec by Jiříkovi „lehce vzal maminku“ a ona mu „dluží být takový celek“.
A pak přišel říjen 2025. Na akci Anamé Vignerová poprvé pojmenovala něco, co dřív nechávala mezi řádky, strach. „Čím jsem starší, tím mám větší stres ze všeho, aby všechno dobře dopadlo,“ řekla pro eXtra.cz. Žádnou diagnózu ani komplikaci z prvního těhotenství nepopsala. Ale slovo „strach“ a spojení se zdravotními důvody a věkem v jejích dřívějších výrocích chybělo.
Vztah po krizi: stabilizace místo expanze
Kontext, ve kterém Vignerová hranici staví, není jen biologický. Pár prošel veřejnou krizí po Kolečkově nevěře. Vignerová v rozhovoru pro Moje psychologie popsala, že jí pomohla terapie, vnitřní odpuštění a práce na hranicích. „Všechno, co se stalo, náš vztah hodně posunulo,“ řekla v září 2025. Zároveň přiznala, že s nevěrou se „úplně smířit nedá“, ale dá se s ní žít, pokud člověk pracuje sám na sobě.
Součástí té práce byla i radikální změna: úplná stopka alkoholu. V podcastu Nory Fridrichové Vignerová vysvětlila, že přestala pít ve chvíli, kdy se s Kolečkem snažili vztah dát znovu dohromady. Potřebovala ho vnímat „čistě“, bez filtru. Tři roky abstinence, pravidelná péče psycholožky, vědomé nastavování hranic. Jazyk, kterým dnes mluví o rodině, není jazyk rozšiřování. Je to jazyk ochrany toho, co funguje.
Kolečko to bere s humorem, ona s rozvahou
Zajímavé je, jak odlišně oba téma veřejně podávají. Kolečko svou touhu po dalších dětech rámuje nadsázkou a lehkostí: „co nejvíc mimin, kolik to jde.“ Nepřináší argumenty, nepopisuje plán. Je to spontánní, žertem stylizovaná chuť na větší rodinu. Vignerová naopak skládá důvody systematicky: zdraví, věk, stres, pozornost pro Jiříka, spokojenost s tím, co je.
Veřejná přestřelka mezi nimi ale vidět není. Spíš model, ve kterém on touhu pojmenuje a ona nastaví hranici i s vysvětlením. Že by rozdílný postoj přerůstal v novou krizi, z dostupných výroků neplyne.
Ochrana, ne otevírání nové kapitoly
Redakci VIPŽivot neuniklo, že v červnu 2026 Vignerová začala veřejně řešit, jestli s nástupem Jiříka do školy omezí jeho přítomnost na sociálních sítích. I tento krok zapadá do vzorce: prioritou je chránit to, co existuje, ne otevírat další velkou kapitolu. Realitu chce řešit, jak sama říká, „střízlivým okem.“
Její ne k dalšímu dítěti není impulzivní ani vzdorovité. Je to rozhodnutí ženy, která po turbulentních letech přesně ví, kolik stability stojí, a kolik by stálo ji znovu riskovat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová