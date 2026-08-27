Češi míří za teplou vodou a odpočinkem: Tyto termální lázně bodují hlavně cenou a úrovní služeb

Maďarsko má termálních lázní tolik, že je mezi nimi někdy těžké vybrat. Miskolctapolca ale působí jinak už při prvním vstupu do vody. Místo klasické bazénové haly se před návštěvníkem otevíají
skutečné přírodní jeskynní prostory, kam proniká tlumené světlo a kde se voda vine mezi vápencovými stěnami. Právě spojení termální vody a přirozeně vzniklých jeskyní udělalo z tohoto místa jednu z nejznámějších lázeňských atrakcí severovýchodního Maďarska. A po dlouhé nucené přestávce je nyní opět možné zažít to, kvůli čemu sem lidé mířili desítky let. Požár lázně na téměř dva roky zastavil
Pro Miskolctapolcu nebyly poslední roky jednoduché.
V září 2024 vypukl v areálu rozsáhlý požár, který začal v části Aquaterapie a následně zasáhl také střechu hlavní budovy. Škody byly natolik vážné, že jeskynní lázně musely zavřít a dlouho nebylo jasné, kdy se podaří jejich provoz obnovit. Následovala rozsáhlá rekonstrukce technického zázemí i poškozených částí budovy.
Zlom přišel letos v létě.
Jeskynní lázně Miskolctapolca znovu otevřely 20. srpna 2026, tedy téměř dva roky po požáru. Pro místní šlo o důležitou událost, protože areál patří k nejvýraznějším turistickým místům celého Miskolce. Zájem byl hned při otevření značný a před vstupem se tvořily dlouhé fronty. Kdo si tedy představuje zapomenuté lázně ukryté někde v horách, bude překvapený. Miskolctapolca je známým výletním místem a zejména o víkendech se vyplatí počítat s větším množstvím návštěvníků. Bazén vede skutečnou jeskyní
Hlavní důvod, proč se sem vypravit, se přitom nezměnil.
Část bazénů se nachází přímo v přírodních vápencových jeskyních. Voda tudy po dlouhou dobu formovala skalní prostory a dnešní lázeňský komplex je využívá tak, aby se návštěvníci mohli mezi jednotlivými částmi pohybovat přímo ve vodě.
Nejde přitom o jeden tmavý tunel. Areál tvoří několik odlišných prostorů. Najdete zde například Star Hall s nasvíceným stropem připomínajícím noční oblohu, Roman Hall, Bridge Hall nebo původní starou jeskynní část.
Teplota vody se v jednotlivých bazénech pohybuje přibližně od 30 do 35 stupňů Celsia, takže většina prostorů je určena hlavně k odpočinku, pomalému plavání a relaxaci.
Přírodní krasová voda má poměrně nízký obsah minerálních látek a prostředí doplňuje specifické mikroklima jeskyně. Místo bývá vyhledáváno také lidmi, kteří chtějí ulevit pohybovému aparátu, největší hodnotou pro běžného návštěvníka je ale především samotný zážitek.
Plavat ve vyhřáté vodě několik metrů od masivní skalní stěny je něco úplně jiného než návštěva klasického aquaparku.
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Celodenní vstup stojí 8 500 forintů
Miskolctapolca už dnes není místem, kde by člověk strávil celý den za symbolickou částku, stále ale nejde o cenovou kategorii luxusních evropských wellness hotelů.
Dospělý zaplatí za celodenní vstup 8 500 maďarských forintů, dítě, student nebo senior 6 400 forintů. K dispozici je také tříhodinový vstup za 6 000 forintů pro dospělého a 4 500 forintů ve zvýhodněné kategorii.
Pro návštěvníky, kteří se chtějí jen krátce vykoupat na konci dne, existuje vstupenka po 16. hodině za 4 300 forintů. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a jedno dítě vyjde na 18 700 forintů.
Ceník je aktuálně stanoven do konce roku 2026, takže při cestě v dalších měsících je rozumné cenu před návštěvou ještě jednou zkontrolovat.
Praktická je také jedna drobnost, na kterou lze snadno zapomenout. Ručníky ani župany se v areálu nepůjčují, takže je potřeba přivézt si vlastní. Během nejvytíženějších termínů navíc může provozovatel při naplnění maximální kapacity prodej dalších vstupenek dočasně zastavit.
Nejsou tu jen jeskyně
Areál není určený pouze lidem, kteří chtějí několik hodin tiše sedět v termální vodě. Součástí komplexu jsou také klasické termální bazény a
saunový svět s finskými saunami, infrasaunami, parní kabinou a ochlazovacím bazénkem. Za saunovou část se připlácí samostatně.
V letní sezoně je nabídka ještě širší díky venkovním bazénům. K dispozici jsou například Shell Pool, plavecký bazén, zážitkový bazén a několik dětských bazénů. Pro rodiny tak může Miskolctapolca fungovat jako celodenní výlet, při kterém část dne stráví v jeskyni a část venku.
Venkovní sezonní bazény mají být letos v provozu do 31. srpna, poté zůstává hlavním lákadlem především krytá jeskynní část.
Určité omezení ale po rekonstrukci stále platí.
Aquaterapie zůstává dočasně uzavřená, takže není dobré automaticky počítat se všemi procedurami, které byly v komplexu dostupné před požárem. Historie koupání je tu mnohem starší než dnešní bazény
Zajímavé je, že místní termální voda není žádným moderním turistickým objevem. Záznamy o lázeňském využití oblasti sahají hluboko do minulosti a první známý popis zdejší dřevěné lázeňské budovy pochází už z roku 1743. Ve třicátých letech minulého století se oblast rozvíjela jako rekreační a lázeňské místo a
v roce 1934 získala statut lázeňského letoviska.
Základ dnešního areálu vznikal na začátku čtyřicátých let, samotná první část jeskynních lázní se návštěvníkům otevřela v roce 1959. Další chodby byly postupně zpřístupňovány a rozsáhlá přestavba mezi lety 1998 a 2005 propojila historickou část s modernějšími bazény. Právě proto dnes Miskolctapolca nepůsobí jen jako přírodní jeskyně s vodou, ale jako poměrně rozsáhlý lázeňský komplex.
Vyplatí se přijet spíš na celý den
Lázně leží v rekreační části Miskolctapolca na okraji Miskolce.
Autem se lze dostat poměrně blízko k areálu, v okolí je několik placených parkovišť vzdálených přibližně několik minut chůze. K dispozici je také bezplatné parkování, od něj je ale potřeba počítat přibližně s patnáctiminutovou procházkou.
Pokud má člověk Miskolctapolcu cestou přes Maďarsko pouze jako krátkou zastávku, tříhodinová vstupenka dává smysl. Pro první návštěvu bych ale volila spíše celý den.
Největším lákadlem totiž není počet atrakcí, ale prostředí, které se od běžných termálních lázní výrazně liší. Tady není potřeba přebíhat od jednoho tobogánu ke druhému. Stačí vplout mezi skály, nechat za sebou ruch venku a chvíli si užívat místo, které příroda začala vytvářet dávno předtím, než někoho napadlo postavit první bazén.
Po téměř dvou letech uzavření má navíc Miskolctapolca ještě jeden důvod k návštěvě.
Jedno z nejzajímavějších maďarských lázeňských míst je zpátky v provozu. A pokud člověk hledá termály, které nejsou jen další řadou modrých bazénů, právě tady dostane něco navíc.
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