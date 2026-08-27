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Při nočním požáru v Chodově hasiči zachránili 11 osob a zkontrolovali 78 bytů

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Dnes před půl jednou v noci vyjížděli hasiči k požáru výškové budovy v Chodově. Požár vznikl v suterénu a kouř se rozšířil do společných prostor domu, škoda je odhadnutá na milion a půl, devět osob skončilo v nemocnici.
Při nočním požáru v Chodově hasiči zachránili 11 osob a zkontrolovali 78 bytů

Při nočním požáru v Chodově hasiči zachránili 11 osob a zkontrolovali 78 bytů

Zdroj: HZS Karlovarského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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