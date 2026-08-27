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Pět triviálních cviků, které by měla jednou týdně udělat každá žena starší 40 let

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Udržet si hezkou postavu není a nikdy nebylo zrovna jednoduché. Pokud byste si ale rádi udrželi stále mladistvý vzhled i nad 40 let, dělejte pravidelně tyto cviky, které vám s tím pomohou.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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