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Strůjce Pátého elementu vrací úder. Luc Besson chystá sci-fi tak šílenou, že vám bodne aspirin

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Luc Besson alias muž, který od 90. let udržuje v chodu větší část západoevropské filmové ekonomiky, nikdy nepracoval bezpečně a bez rizika. Režisér slavného Leona či Pátého elementu zanevřel na obří sci-fi poté, co v kinech neuspěl tehdy nejdražší evropský film všech dob, koprodukční blockbuster Valerian a město tisíce planet. Sedmašedesátiletý tvůrce loňského Drákuly ale na stará kolena hodlá „prozkoumat všechno“ a na festivalu v Benátkách prozradil, že připravuje novou sci-fi tak šílenou, že k ní budete potřebovat aspirin. Umělou inteligenci ostatně během výroby plánuje krotit bičem.
Strůjce Pátého elementu vrací úder. Luc Besson chystá sci-fi tak šílenou, že vám bodne aspirin

Strůjce Pátého elementu vrací úder. Luc Besson chystá sci-fi tak šílenou, že vám bodne aspirin

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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