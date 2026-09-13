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Nevyklíčí. Trik našeho dědy na dokonalé skladování brambor

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Brambory se řadí mezi velmi oblíbené plodiny, které si najdou své místo takřka na každé zahradě. Mimo jiné jde také o nejčastěji používanou přílohu a o jídlo, které se doma běžně skladuje ve větším množství. Najdeme je často ve sklepech, komorách nebo na jiných chladnějších a temnějších místech. Při správném skladování vydrží brambory velmi dlouhou dobu v relativně čerstvém a použitelném stavu. Pokud ovšem na základní pravidla skladování brambor nedbáme, setkáme se s naklíčenými a nepoužitelnými hlízami. V následujících řádcích se zaměříme nejen na pravidla skladování brambor.
Brambory

Brambory

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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