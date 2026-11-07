Erupce Pelée srovnala celé město a zabila 28 000 lidí. Přežil jediný muž, zavřený v kamenné cele, kde si z moči vyrobil bariéru proti žáru

Bylo krátce po osmé, když se nad severem Martiniku rozevřela hora. Do přístavního města, kterému se přezdívalo karibská Paříž, dorazila podle amerického geologického úřadu USGS smrtící lavina plynu a popela kolem 8:02. Za necelé dvě minuty bylo po všem. Ulice, katedrála, divadlo, lodě v zátoce, tisíce domů i jejich obyvatelé. V zadní části městské věznice mezitím seděl ve sklepní kobce sedmadvacetiletý Ludger Sylbaris, odsouzený za rvačku. Svět ho později poznal jako muže, který přežil zánik celého města. Jeho příběh má zvláštní pointu: trestní cela, místo určené k ponížení a odloučení, se na pár minut proměnila v nejbezpečnější bod na celém ostrově.
Pyroklastický proud z Pelée: rychlejší než jakýkoli útěk
To, co dopadlo na Saint-Pierre, neodpovídalo představě o rudé lávě pomalu stékající po svahu. Šlo o pyroklastický proud, chaotickou směs úlomků hornin, popela a plynů, která se drží při zemi a řítí se dolů po svahu obrovskou rychlostí. Teplota takového mračna běžně přesahuje 800 °C. Zabíjí naráz několika způsoby: žárem, tlakovou vlnou, dusivými plyny i abrazivním popelem, který spálí plíce při prvním nádechu.
Proti takovému živlu neměli obyvatelé města prakticky šanci. Kdo stál venku nebo za okenicí, zahynul během vteřin. Profil sopky v databázi
Global Volcanism Program Smithsonova institutu uvádí 28 000 obětí a zpustošenou plochu 58 kilometrů čtverečních. Americký geologický úřad pracuje s číslem 30 000, alternativní odhad mluví o 29 025 mrtvých.
Utrpení ostrova tím neskončilo. Dne 30. srpna 1902 sjel po jihovýchodním svahu další mohutný proud a připravil o život zhruba 1 500 lidí. Menší laviny žhavého materiálu se z hory valily ještě šestnáct měsíců. Pro vědce se Pelée stala učebnicovým příkladem: podle ní dostal jméno peléjský typ erupce a do odborného slovníku vstoupil francouzský výraz nuée ardente, žhavé mračno.
Varování přicházela týdny, úřady přesto uklidňovaly
Hora přitom dávala najevo svůj neklid dlouho dopředu. Aktivita začala v dubnu, 3. května zasypal Saint-Pierre popel a vzduch páchl sírou. Svědci popisovali hady a hmyz prchající ze svahů do ulic. O dva dny později se z hory utrhl bahnotok, pohřbil cukrovar a zabil 23 lidí. V noci z 5. na 6. května se povaha erupce změnila a z kráteru začalo stoupat čerstvé magma.
Proč tedy lidé neutíkali? Tehdejší věda smrtící sílu žhavých mračen prakticky neznala. Paměť ostrova se opírala o mírnější erupci z let 1851 a 1852, která město ušetřila. Guvernér jmenoval komisi složenou z lékařů, lékárníků a učitelů přírodních věd a ta veřejně prohlásila, že Saint-Pierre je v bezpečí. Do toho se blížily volby, které situaci dál komplikovaly. Podle nás šlo o osudnou kombinaci neznalosti a falešné jistoty, nikoli o jedno chybné rozhodnutí. Město si vsugerovalo, že se vše odehraje jako před padesáti lety.
Kamenná cela v Saint-Pierre: kobka, která se stala štítem
Ludger Sylbaris, vlastním jménem Louis-Auguste Cyparis, se narodil 1. června 1874 na Martiniku a živil se jako námořník a dělník. Podle místních pramenů se v opilosti porval a zranil muže nožem, případně mačetou. Za čin ho poslali do vězení, odkud utekl na slavnost. Po návratu ho za útěk zavřeli na osm dní do samovazby.
Cachot, jak se taková kobka francouzsky nazývá, představoval to nejtvrdší, co věznice nabízela. Klenutá stavba ze silného kamene, napůl zapuštěná do svahu, s minimem otvorů. Stála v zadní části areálu u úbočí Morne Abel a její jediné průduchy mířily opačným směrem, než odkud se valil hlavní nápor žhavých plynů. Masivní zdi pohltily nejhorší vlnu, terén ji odklonil a malá mříž omezila, kolik pekla se dostane dovnitř.
Dovnitř se ho však dostalo dost. Horký vzduch a jemný popel pronikly štěrbinou a spálily vězni záda, nohy, ruce i paže. Podle jeho pozdějšího líčení si v tu chvíli pomočil oblečení a nacpal ho do otvoru, aby zadržel žár a dusivý prach. Mokrá látka mohla na pár klíčových okamžiků zbrzdit proud horkého vzduchu a odfiltrovat část popela. V uzavřené kobce, kde každá vteřina rozhodovala, mohl i tak drobný zásah znamenat rozdíl mezi popáleninami a smrtí.
Pak přišlo čekání. Bez jídla, v bolestech, obklopen spáleništěm. Přežíval díky vodě, která prosakovala do cely. Nalezli ho obyvatelé nedalekého Morne-Rouge až v neděli 11. května odpoledne, tedy po čtyřech dnech a třech nocích. Muzeum Memorial 1902 v Saint-Pierre ho dnes označuje za nejznámějšího přeživšího katastrofy. Jeho tělo pokryté popáleninami přitom vyprávělo celou geometrii té tragédie: pár metrů kamene a jedna správně natočená mříž oddělovaly život od zkázy, která o kus dál nenechala naživu nikoho.
Kobka stojí dodnes. Francouzské ministerstvo kultury ji vede v památkovém rejstříku jako
Cachot de Siparis v ulici Rue de la Prison, chráněnou od 25. července 1979. Z trosek do manéže Barnum & Bailey
Podle pozdějších zdrojů byl Sylbaris omilostněn. Jeho provinění zapadlo v troskách stejně jako soud, který ho vynesl. Mnohem víc ho však proslavila jiná instituce: americký cirkus Barnum & Bailey. Ten z martinického vězně udělal hvězdu svého turné.
Plakát z roku 1903, vytištěný litografickou dílnou Strobridge, je dnes ve sbírce muzea
Cincinnati Art Museum. Hlásá, že jde o jediného živého tvora, který přežil zkázu Saint-Pierre. Divákům se nabízel muž s jizvami, zavřený v replice své cely. Z lidské tragédie se stal výstavní kus a z obyčejného rváče legenda, kterou šlo prodávat po celých Spojených státech. Cirkus přitom se svým citem pro efekt zdařile vystihl, proč příběh tolik fascinoval: jeden konkrétní člověk dával tvář číslu, které si nikdo nedokázal představit.
Sláva vydržela jen krátce. Sylbaris podle dostupných údajů odešel do Panamy a zemřel tam roku 1929 v chudobě.
Martinik v Národní politice a sopky pod Chebem
Zpráva o zkáze doputovala i do Čech. Už 10. května 1902, dva dny po erupci, otiskla Národní politika článek s titulkem „Strašná katastrofa výbuchem sopky ve střední Americe“. O pět dní později psaly o Martiniku Národní listy a na podzim se Národní politika k tématu vrátila textem „Sopečné výbuchy na ostrově Martinique“. Katastrofa se zapsala tak hluboko, že ji o dvě desetiletí později zmiňuje i Jaroslav Hašek ve Švejkovi, v hovoru o slunečních skvrnách a pohromách.
Pro dnešní Česko jde o vzdálenou hrozbu. Akademie věd ČR uvádí, že žádná tuzemská sopka nyní neohrožuje okolí. Západní Čechy a Chebsko sice nesou stopy mladého vulkanismu, zemětřesné roje i oxid uhličitý stoupající z hloubky, erupce v horizontu dnešních generací je ale velmi nepravděpodobná.
Kde Pelée stojí mezi nejhoršími erupcemi od roku 1500:
Erupce Rok Odhad obětí Tambora 1815 asi 92 000 Krakatau 1883 asi 36 000 Pelée 1902 asi 30 000 Nevado del Ruiz 1985 asi 25 000 Vesuv (pro srovnání) 79 n. l. 3 360
Dnes by Saint-Pierre chránilo seismické sledování, měření deformace svahů a plynů, mapy ohrožení a evakuační zóny. Před pyroklastickým proudem totiž existuje jediná skutečná obrana: odejít včas.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková