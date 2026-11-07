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Dcera mu zakázala zpívat! Tomáš Savka prozradil, jak si ho omotala kolem prstu

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Na jevišti zvládá muzikálové role i swingové koncerty, doma ale Tomáš Savka (43) přiznává, že na svou dceru žádnou autoritu nemá. Osmiletá holčička mu dokonce jednou vysvětlila, kdy smí zpívat a kdy má dát přednost jí. Tomáš Savka promluvil v rozhovoru pro Aplausin.cz na tiskové konferenci k muzikálu Merlin.
Tomáš Savka je hrdým otcem malé princezny.

Tomáš Savka je hrdým otcem malé princezny.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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