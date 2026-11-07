Dcera mu zakázala zpívat! Tomáš Savka prozradil, jak si ho omotala kolem prstu

Dcera mu zakázala zpívat! Tomáš Savka prozradil, jak si ho omotala kolem prstuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tomáš Savka je hrdým otcem malé princezny.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 07.11.2026 15:24
Po prvním kole to vypadalo na pořádný boj, teď ale Marta Jandová (52) podle svého otce na tanečním parketu...
Martin Zounar (59) šel s pravdou ven. Kvůli alkoholu, večírkům a nezodpovědnému chování přišel před osmi...
Ornella Koktová (33) nechala manžela Josefa Koktu (69) doma s dětmi a vyrazila na pořádně žhavý večírek! Na...
Ewa Farna (33) během živého semifinále SuperStar překvapila nečekanou politickou narážkou. Při hodnocení...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Tancoval jen na svatbě a do tanečních nikdy nešel. Tomáš Polák přiznal, proč ho StarDance donutila poprvé v životě cvičit
- Na tuto roli čekala dlouhá léta. Simona Stašová se představí v jedné z nejslavnějších lyrických komedií
- Barbara Lukešová míří do Ulice, kde hraje i její expartner. Po 25 letech spolu skončili, on si vzal mladší kolegyni
- Petr Janda věří, že Marta může vyhrát StarDance: Já bych ji nepodceňoval!