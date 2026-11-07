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007 First Light nabízí celou první misi zdarma. Plná hra navíc zlevnila až o 50 %

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Nového Jamese Bonda si můžete zahrát bez jediné koruny. IO Interactive zpřístupnilo úvodní misi 007 First Light a současně spustilo výrazné slevy. Na jedné platformě klesla cena dokonce na polovinu.
007 First Light nabízí celou první misi zdarma. Plná hra navíc zlevnila až o 50 %

007 First Light nabízí celou první misi zdarma. Plná hra navíc zlevnila až o 50 %

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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