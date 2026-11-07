007 First Light nabízí celou první misi zdarma. Plná hra navíc zlevnila až o 50 %

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Za nového Jamese Bonda už nemusíte platit, abyste zjistili, jestli vás jeho dobrodružství bude bavit. Studio IO Interactive 5. listopadu zpřístupnilo bezplatnou zkušební verzi akční adventury 007 First Light. Nejde přitom o krátkou ukázku nebo sestřih vybraných scén. Hráči dostanou celou úvodní misi na Islandu. Současně začaly slevy na plnou verzi, které na PlayStationu dosahují 50 procent.
Novinka se jmenuje Free Starter Pack a zatím je dostupná na PC prostřednictvím Steamu a na Xbox Series X|S. Majitelé PlayStationu 5 si na stejnou nabídku počkají do 10. listopadu. Vývojáři tím dávají hráčům možnost vyzkoušet skutečný začátek hry a rozhodnout se, zda jim za nákup stojí.
Pro IO Interactive jde o zajímavý krok. Studio známé sérií Hitman totiž s Jamesem Bondem vytvořilo poměrně odlišnou akční adventuru, která vedle plížení a infiltrace nabízí také přímočařejší souboje a filmově pojaté situace. Právě bezplatná mise může ukázat, jestli tato kombinace konkrétnímu hráči vyhovuje.
První mise zdarma a postup, o který nepřijdete
Úvodní kapitola zavede hráče na Island, kde začíná příběh mladého Jamese Bonda. Ten ještě není zkušeným agentem, jakého známe z filmů. Hra sleduje jeho cestu k pověstnému označení 007 a představuje vlastní příběh, který není přímou adaptací některého z bondovských snímků.
Zkušební verze tak nabízí především možnost seznámit se s ovládáním, způsobem vyprávění a základním pojetím hratelnosti. Bond se musí spoléhat nejen na zbraně, ale také na pozorování okolí a schopnost správně reagovat na situace, do kterých se dostane.
Podstatnou výhodou je přenos uloženého postupu. Kdo úvodní misi dokončí a následně si pořídí plnou verzi, může pokračovat bez nutnosti začínat znovu. Bezplatné vyzkoušení tedy není oddělenou zkušeností, kterou by hráč po nákupu musel absolvovat podruhé.
Na PlayStationu je situace trochu odlišná. Předplatitelé PlayStation Plus Premium už mají přístup k samostatné hodinové zkušební verzi. Ta je časově omezená, zatímco Free Starter Pack nabízí určenou úvodní kapitolu. Od 10. listopadu se má bezplatný úvod zpřístupnit také ostatním hráčům na PS5.
Plná hra pak pokračuje dalšími příběhovými misemi a obsahuje rovněž výzvy a režim Tactical Simulations. Ty nejsou součástí bezplatného úvodního balíčku.
Slevy dosahují až 50 procent. Rozhoduje ale platforma
IO Interactive zároveň spustilo časově omezené akce, které mohou zaujmout hráče, kteří nákup
007 First Light dosud odkládali. Výše slevy i datum jejího ukončení se liší podle digitálního obchodu.
Na Steamu lze plnou hru pořídit se 40% slevou do 9. listopadu. Xbox Series X|S nabízí stejnou procentuální slevu, ale až do 15. listopadu. Nejvýraznější akci mají majitelé PlayStationu 5, kde cena klesla o 50 procent a nabídka potrvá do 30. listopadu.
To znamená, že zejména hráči na PC mají na rozhodnutí poměrně málo času. Pokud chtějí nejprve absolvovat celou bezplatnou misi a teprve potom využít slevu, musí počítat s blížícím se termínem jejího ukončení.
Na PlayStationu je naopak situace příznivější z hlediska času. Bezplatná kapitola má dorazit ještě během probíhající listopadové akce, takže bude možné hru nejprve otestovat a následně zvážit nákup se slevou.
Vydání bezplatné úvodní mise je také užitečné pro hráče, kteří sice mají rádi Jamese Bonda, ale nejsou si jistí herním stylem IO Interactive. Série Hitman stojí na plánování, volnosti a trpělivosti, zatímco 007 First Light výrazněji pracuje s filmovou akcí a příběhovým tempem. Vyzkoušení úvodní mise je proto praktičtější než rozhodování pouze podle trailerů nebo recenzí.
Zdroj
IO Interactive – oficiální oznámení Free Starter Pack
Oficiální podpora 007 First Light – podmínky bezplatné verze
Steam – 007 First Light Free Starter Pack