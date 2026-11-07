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Pohádka o motýlu Cipískovi, který se bál vlastních barev

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Na louce za potokem žil malý motýl jménem Cipísek. Když se poprvé vylíhl z kukly a roztáhl křídla, celé okolí na okamžik ztichlo.
Pohádka o motýlu Cipískovi, který se bál vlastních barev

Pohádka o motýlu Cipískovi, který se bál vlastních barev

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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