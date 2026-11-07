Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ovocné mini dortíčky s vanilkovým krémem a citronovou polevou krok za krokem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mini dortíčky z vykrojených koleček těsta s pudinkovo-máslovým krémem, marmeládou a citronovou polevou. Recept, který zvládne i začátečník a výsledek zmizí ze stolu dřív, než vychladnou.
Fotografie k mini dortíkům

Fotografie k mini dortíkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Miniaturní radost na talíři: Mini dortíčky s krémem, marmeládou a polevou, které zmizí dřív, než stačíte říct dezert
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:18

Reklama
Další články z Cooky.cz
Čokoládové trubičky plněné karamelovým krémem: Křehké těsto, kakaová chuť a jemná náplň spolu tvoří dokonalé cukroví
Čokoládové trubičky plněné karamelovým krémem: Křehké těsto, kakaová chuť a jemná náplň spolu tvoří dokonalé cukroví
Pudinkový závin s krémovou náplní je příjemnou alternativou ke klasickému jablečnému štrúdlu
Pudinkový závin s krémovou náplní je příjemnou alternativou ke klasickému jablečnému štrúdlu

Pudinkový závin z kynutého těsta je jeden z těch moučníků, které vypadají jako velká práce, ale ve...

Jak upéct domácí pivní rohlíky, aby byly krásně nadýchané, na povrchu křupavé a uvnitř příjemně vláčné: S naším receptem je to hračka
Jak upéct domácí pivní rohlíky, aby byly krásně nadýchané, na povrchu křupavé a uvnitř příjemně vláčné: S naším receptem je to hračka

Rohlíky jsou u nás běžná věc, až je člověk bere jako samozřejmost. Přitom doma upečené pivní rohlíky mají...

Sladká vzpomínka na dětství: Vitacitové řezy s tvarohem, výraznou ovocnou chutí a barevnou vrstvou
Sladká vzpomínka na dětství: Vitacitové řezy s tvarohem, výraznou ovocnou chutí a barevnou vrstvou

Vitacitové řezy patří k těm moučníkům, které u nás doma okamžitě připomenou prázdniny, návštěvy a plech...

Ořechové skořápky s máslovým krémem: Vánoční klasika, kterou zvládne i začátečník
Ořechové skořápky s máslovým krémem: Vánoční klasika, kterou zvládne i začátečník

Ořechové skořápky plněné máslovým krémem patří k mým vánočním stálicím. Těsto se dobře zpracovává, z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.