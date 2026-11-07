Ovocné mini dortíčky s vanilkovým krémem a citronovou polevou krok za krokem

Mini jsem dlouho nechávala být. Bez vytáček. Vždycky jsem je měla v hlavě v šuplíku „spousta práce kvůli pár soustům“: zadělat těsto, válet, vykrajovat, péct, čekat, plnit, pak ještě dortíčky poleva. Jenže jakmile jsem je jednou opravdu připravila, pochopila jsem, proč se k nim cukrářky tak často vracejí. Na tácu vypadají slavnostně, ale ne přehnaně načančaně. A mizí rychle. Někdy tak rychle, že se čaj ve vedlejším hrnku sotva stihne vylouhovat.
Princip je přitom docela prostý. Křehká upečená kolečka, mezi nimi
pudinkovo-máslový krém, nahoře tenká lesklá vrstva a přes ni marmelády , která celý dortíček pěkně dotáhne. citronová poleva
Můj tip zní: U pudinkového krému si dejte pozor hlavně na teplotu. Pudink a máslo mají mít stejnou pokojovou teplotu, jinak se krém při šlehání snadno srazí a udělají se v něm hrudky. Pudink nechte chladnout pod fólií položenou přímo na povrch, máslo vytáhněte z lednice nejméně hodinu předem. Teprve pak má smysl zapnout šlehač. Recept na křehké mini dortíčky s pudinkovo-máslovým krémem a citronovou polevou
Z jedné dávky vyjde zhruba
20 dortíčků. Celkem: přibližně 90 minut Suroviny
Křehké těsto: 250 g hladké mouky 125 g studeného másla 80 g moučkového cukru 1 vejce špetka soli
Pudinkovo-máslový krém: 1 vanilkový pudink (prášek na 500 ml mléka) 500 ml plnotučného mléka 150 g změklého másla 3 lžíce moučkového cukru
Dokončení: 4 lžíce meruňkové nebo jahodové marmelády 150 g moučkového cukru šťáva z půlky citronu 1 až 2 lžíce horké vody Postup přípravy slavnostních mini dortíčků s citronovou polevou
1. Mouku, máslo, cukr a sůl rychle promněte rukama na drobenku. Přidejte vejce a spojte všechno v hladké těsto. Zabalte ho do fólie a dejte asi na 20 minut do lednice. Těsto zpevní a při válení nebude tolik zlobit.
2. Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučeném vále zhruba na 3 mm. Vykrajujte kolečka o průměru 6 až 7 cm. Myslete na to, že na jeden dortíček padnou dvě kolečka.
Foto: Cooky.cz, Miniaturní radost na talíři: Mini dortíčky s krémem, marmeládou a polevou, které zmizí dřív, než stačíte říct dezert
3. Kolečka přesuňte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů 10 až 12 minut. Stačí jen lehce dozlatova. Potom je nechte úplně vychladnout, ideálně na mřížce.
Příprava krému
4. Mezitím uvařte pudink z prášku a mléka podle návodu, tentokrát ale bez přidaného cukru. Sladkost se doplní až v krému díky máslu a moučkovému cukru. Hotový pudink zakryjte fólií přímo na povrchu a nechte ho dojít na pokojovou teplotu.
Foto: Cooky.cz, Miniaturní radost na talíři: Mini dortíčky s krémem, marmeládou a polevou, které zmizí dřív, než stačíte říct dezert
5. Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé pěny. Potom postupně, po lžících, zašlehávejte vychladlý pudink. Výsledkem má být hladký a pevnější krém. Tady se opravdu nevyplatí spěchat.
6. Na spodní kolečko dejte lžičku krému, přiklopte druhým kolečkem a jemně přitlačte. Když krém po stranách trochu vykoukne, vůbec to nevadí. U těchhle malých dortíčků to působí spíš dobře.
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7. Marmeládu krátce zahřejte v kastrůlku nebo v mikrovlnce, aby povolila, byla tekutější a pěkně lesklá. Potřete jí povrch každého dortíčku. Vytvoří podklad, na kterém bude poleva lépe držet a nezakalí se.
8. Citronovou polevu vymíchejte z moučkového cukru, citronové šťávy a horké vody. Má být hustá, ale pořád roztíratelná. Dortíčky potřete nebo jen zlehka přelijte a nechte 15 až 20 minut zatuhnout.
Tipy redakce: Marmeláda jako podklad: Meruňková je v cukrařině osvědčená klasika, má jemnou chuť a hezký zlatavý lesk. Jahodová nebo malinová přidá pod citronovou polevu výraznější ovocnou linku. Poleva nesmí být řídká: Pokud poleva stéká příliš rychle, přidejte ještě lžíci moučkového cukru. Správná konzistence připomíná hustý med. Drží na místě, ale nožem nebo lžičkou ji pořád rozetřete. Skladování: Hotové dortíčky uložte do uzavřené krabičky a dejte do chladu. Vydrží dva až tři dny, pokud se k nim ovšem někdo nedostane dřív. Variace krému: Vanilkový pudink můžete nahradit čokoládovým nebo karamelovým. Postup se tím nijak nezkomplikuje, jen chuť bude zase o kus jiná. Těsto se trhá: Když se těsto při vykrajování láme, bývá nejspíš příliš studené. Nechte ho asi 5 minut povolit na lince a pak pokračujte.
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