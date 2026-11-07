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Babička touží po pravnoučeti, vnučka děti nechce. Rodinný tlak může mít opačný výsledek

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Jedna generace se těší na pravnoučata, druhá zatím o dítěti neuvažuje. Podobné rodinné rozhovory mohou rychle přerůst ve spor, zvlášť když starší příbuzní berou rodičovství jako samozřejmé pokračování vztahu. Pro mladou ženu však nemusí být rozhodnutí o dětech vůbec jednoduché. Opakovaný tlak může poškodit i jinak dobré vztahy mezi vnoučaty a prarodiči.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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