Babička touží po pravnoučeti, vnučka děti nechce. Rodinný tlak může mít opačný výsledek

Rodinné návštěvy bývají příležitostí, kdy se příbuzní zajímají o práci, bydlení a společné plány. Právě otázka na děti ale může být pro některé mladé páry mimořádně nepříjemná. Babička se těší na pravnouče a má pocit, že šestadvacetiletá vnučka už by měla začít uvažovat o rodině. Vnučka přitom může mít jiné priority nebo si jednoduše není jistá, zda dítě chce. Z běžné otázky se při opakování stává tlak, který obě strany vnímají velmi rozdílně. Zatímco starší příbuzná vyjadřuje vlastní přání, mladší žena může mít pocit, že musí své rozhodnutí neustále obhajovat.
Touha po pravnoučeti může narazit na jiné životní plány
Představy o tom, kdy by měl člověk založit rodinu, se mezi generacemi často liší. Pro některé seniory bylo rodičovství přirozenou součástí života krátce po svatbě nebo společném bydlení. Mladší lidé dnes mohou odkládat rozhodnutí kvůli práci, penězům, studiu nebo tomu, že zatím nenašli správného partnera. Důvody však mohou být také zcela soukromé. Vnučka proto nemusí na každé rodinné oslavě vysvětlovat svou zdravotní situaci nebo partnerské plány. Samotný věk šestadvaceti let navíc nic nevypovídá o tom, zda se někdy pro rodičovství rozhodne.
Pro staršího člověka může být přání dožít se pravnoučete velmi silné. Někteří prarodiče mají pocit, že jim na splnění takového snu nezbývá mnoho času. Právě tato obava ale může vést k nepříjemnému naléhání. Mladý pár pak místo radosti ze společných setkání řeší, jak se dalším otázkám vyhnout. Postupně může omezovat návštěvy nebo se vyhýbat rodinným oslavám. Přání poznat další generaci tak paradoxně začne oslabovat vztahy s tou současnou.
Opakované otázky mohou vztahy poškodit
Rozhodující není jen obsah otázky, ale také reakce na odpověď. Jednorázový zájem nemusí mladou ženu obtěžovat, pokud příbuzní respektují, že o tématu nechce mluvit. Problém nastává ve chvíli, kdy se stejná debata vrací při každé návštěvě. Výčitky, srovnávání s vrstevníky nebo připomínání věku babičky mohou zvýšit napětí. Mladému páru přitom nepomůže ani to, když se do diskuse zapojí další členové rodiny. Respekt k rozhodnutí druhého člověka je důležitější než pokus získat na svou stranu většinu příbuzných.
Mladší generace může svou hranici vyjádřit jednoduše a bez dlouhého vysvětlování. Stačí dát najevo, že otázku dětí zatím řešit nechce a přeje si, aby se k ní rodina opakovaně nevracela. Stejně důležité je, aby starší příbuzní dokázali přijmout i odpověď, která je mrzí. Rodinné vztahy se přece neopírají pouze o narození dalších potomků. Společný čas, zájem a vzájemná pomoc mají hodnotu i bez jistoty, že se někdy objeví pravnouče. Jestli se mladý pár později pro dítě rozhodne, mělo by jít především o jeho vlastní přání.
psychologytoday.com