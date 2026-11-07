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Tři hasiči z kraje dostali medaile za věrnost. Slouží déle než 30 let

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Tři příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje převzali medaile Za věrnost I. stupně. Ocenění za nejméně 30 let vzorné služby získali hasiči z Vítkova, Třince a Kopřivnice.
Tři hasiči z kraje dostali medaile za věrnost. Slouží déle než 30 let

Tři hasiči z kraje dostali medaile za věrnost. Slouží déle než 30 let

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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