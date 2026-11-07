Kvíz o televizních poplatcích v Evropě: Některé země vybírají vysoké částky, jinde lidé neplatí vůbec nic

Na dnešek jsme zařadili kvíz k televizním poplatkům v Evropě. Prověříte si v něm, kolik a jak za veřejnoprávní média platí domácnosti jinde v Evropě.
Veřejnoprávní média a jejich financování jsou v poslední době velkým tématem také v České republice. Debata o televizních a rozhlasových poplatcích, jejich výši i případném zrušení rozděluje politiky i veřejnost. Zatímco jedni považují koncesionářské poplatky za důležitou pojistku nezávislosti médií, druzí by raději viděli jejich financování přímo ze státního rozpočtu. Jenže jak to vlastně funguje v ostatních evropských zemích? To si ověříte v našem kvízu na In-Lifestyle.
Každá země má vlastní pravidla. Někde platí i lidé bez televize
Rozhodně neexistuje jediný univerzální model. Některé státy stále vybírají pravidelné poplatky od domácností, jiné přešly na zvláštní mediální daň a další financují veřejnoprávní vysílání z peněz státního rozpočtu. Zajímavé je také to, že někde nezáleží na tom, zda člověk vůbec vlastní televizor.
Podle dat Evropské vysílací unie (EBU) z roku 2025 se koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média vybírají už jen v 10 z 27 států Evropské unie. Například ve Švédsku se příspěvek na veřejnoprávní média vybírá prostřednictvím daňového systému a jeho výše závisí na příjmech jednotlivce. Ve Finsku zase existuje zvláštní daň určená na financování veřejnoprávní společnosti Yle. A ve Francii už domácnosti žádný samostatný televizní poplatek neplatí. Financování tam zajišťuje mimo jiné část výnosů z DPH.
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Jiné země se naopak drží tradičnějšího systému. V Německu se platí pevný příspěvek za každou domácnost, a to bez ohledu na počet televizorů. Ve Švýcarsku zase existuje povinný poplatek, který se vztahuje na domácnosti jako celek a vybírá ho soukromá společnost Serafe. A pak jsou tu státy, které zvolily úplně jinou cestu. Někde se veřejnoprávní vysílání financuje přímo ze státního rozpočtu, jinde se kombinují různé zdroje.
Připravili jsme deset otázek, které prověří, jak dobře se vyznáte v evropských modelech financování veřejnoprávních médií. Možná budete překvapeni, jak rozdílně k této otázce jednotlivé státy přistupují.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech CEDMO, e15.cz, Lupa.cz
Tento příspěvek Velký kvíz o televizních poplatcích v Evropě: Kdo neví, jak to chodí v zahraničí, ten se mnoho dozví byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.