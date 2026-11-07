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Kvíz o televizních poplatcích v Evropě: Některé země vybírají vysoké částky, jinde lidé neplatí vůbec nic

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Na dnešek jsme zařadili kvíz k televizním poplatkům v Evropě. Prověříte si v něm, kolik a jak za veřejnoprávní média platí domácnosti jinde v Evropě.
Fotografie loga České televize

Fotografie loga České televize

Zdroj: Foto: VitVit / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, logo České televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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