Čokoládové trubičky plněné karamelovým krémem: Křehké těsto, kakaová chuť a jemná náplň spolu tvoří dokonalé cukroví

jsem měla roky zařazené v té krabičce receptů, do kterých se člověk pouští jen ve chvíli, kdy má hodně času a ještě víc trpělivosti. Vyválet těsto, krájet ho na malé kousky, motat jeden po druhém na Čokoládové trubičky kovové trubičky a pak čekat do dalšího dne, než proschnou? Nic, po čem bych sahala jako první. Loni mě k nim nakonec dotlačila kamarádka, která je peče každé , a musím uznat, že měla pravdu. Od té doby u nás zůstaly. Jsou křehké, výrazně čokoládové a Vánoce uvnitř je přesně ten důvod, proč se s nimi karamelový krém vyplatí trochu zdržet.
Těsto samo o sobě žádná velká věda není. Potřebujete
mleté piškoty, mleté ořechy, cukr, vejce a kakao. Žádné máslo, žádné kynutí, žádné nekonečné propracovávání na vále. Hodně chuti tady udělají mleté , těsto díky nim nepůsobí suše a má jemný oříškový podtón, který se s ořechy čokoládovou polevou snese velmi dobře.
Jedna věc se mi opravdu vyplatila: Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte ho aspoň na hodinu do lednice. Vychlazené se válí mnohem ochotněji, tolik se netrhá a při namotávání na trubičky drží tvar. Když se do něj pustíte hned, lepí se na ruce, na podložku a člověk má po chvíli chuť celé to zabalit. Recept na křehké čokoládové trubičky s karamelovým krémem
Z jedné dávky vyjde
přibližně 30 trubiček. Záleží ale na tom, jak tenký plát vyválíte a jak velké obdélníčky budete krájet. Karamelový krém si nechte až na samotné plnění; když je jen lehce teplý, jde do trubiček dostat podstatně snáz. Celková délka přípravy: ideálně 2 dny, protože těsto potřebuje přes noc proschnout Suroviny na těsto 75 g mletých piškotů 75 g mletých vlašských ořechů 75 g moučkového cukru 1 celé vejce 1 lžíce kakaa Na polevu a plnění 150 g hořké čokolády nebo čokoládové polevy karamelový krém, hotový nebo domácí, na plnění Postup přípravy čokoládových trubiček s karamelovou náplní
1. Do mísy dejte
mleté piškoty, mleté ořechy, moučkový cukr a kakao. Suchou směs promíchejte, přidejte vejce a vypracujte pevné těsto, které drží pohromadě. Nemělo by se lepit na prsty, ale ani se rozpadat na drobky. Zabalte ho do fólie a uložte minimálně na 60 minut do lednice.
2. Vychlazené těsto rozválejte pod potravinářskou fólií na plát silný zhruba 2 až 3 mm. Fólie je tady malá, ale užitečná pomůcka. Těsto se nepřichytává a nemusíte pod něj sypat mouku, která by ho zbytečně vysušila.
3. Z plátu krájejte obdélníčky velké asi 4 × 8 cm. Každý kousek opatrně natočte na kovovou trubičku. Začněte od užšího rohu a těsto veďte lehce šikmo, aby ve spoji nevznikla zbytečně silná vrstva.
4. Namotané trubičky rozložte na plech vyložený pečicím papírem a nechte je
přes noc vyschnout při pokojové teplotě. Tohle není krok, který by se vyplatilo ošidit. Když těsto dostatečně neproschne, při sundávání z forem se rádo láme.
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5. Druhý den trubičky opatrně stáhněte z kovových forem. Pokud se některá nechce pustit, pomůže formou jemně pootočit. Za těsto netahejte silou, většinou to dopadne špatně.
6. Rozpusťte
čokoládovou polevu ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě, nejlépe po kratších 30sekundových intervalech. Trubičky namáčejte z obou konců, případně celé, podle toho, kolik čokolády na nich chcete mít.
7. Namočené kousky pokládejte na mřížku a nechte polevu
15 až 20 minut zatuhnout. Poté je dejte ještě asi na 30 minut do lednice, aby čokoláda opravdu zpevnila.
8. Karamelový krém přesuňte do cukrářského sáčku s úzkou špičkou a trubičky plňte z obou stran. Krém má být jen mírně teplý, rozhodně ne horký. Lépe se vytlačuje a dostane se i doprostřed, kam studený krém občas putuje dost neochotně.
Foto: Cooky.cz, Noblesa starých cukráren: Čokoládové trubičky s karamelovým krémem, které voní po pravém kakau Tipy redakce: Tloušťka plátu rozhoduje: Příliš silné těsto se při motání láme a spoje pak vypadají těžkopádně. Když ho naopak vyválíte moc tence, po uschnutí snadno praská. Nejlépe vycházejí 2 až 3 mm, první trubičku klidně berte jako zkušební kus. Náhrada ořechů: Vlašské ořechy se dají vyměnit za lískové ořechy nebo mandle. Lískové přidají sladší a výraznější chuť, mandle jsou jemnější a těsto s nimi působí o něco lehčeji. Skladování: Naplněné trubičky dejte do uzavřené dózy a uchovávejte v lednici, vydrží 4 až 5 dní. Neplněné kousky pouze s polevou můžete nechat při pokojové teplotě přibližně 2 týdny. Poleva bez šedivění: Chcete-li, aby čokoláda po zatuhnutí neztratila lesk, vmíchejte do rozpuštěné polevy lžičku kokosového oleje. Povrch pak bývá hladší a trubičky se tolik nematní. Variace náplně: Karamelový krém můžete nahradit pařížskou šlehačkou nebo oříškovým krémem. Obojí se k čokoládovému těstu hodí, jen výsledek bude pokaždé trochu jiný.
Vánoční čokoládové trubičky plněné pařížskou šlehačkou
Kakaové trubičky plněné máslovým lotuskovým krémem
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline