Pórek v záhonu: Nechat, sklidit, nebo přestěhovat?

Pokud máte na zahradě stále ještě zelené listy svého pórku, nemusíte si plánovat jeho okamžitou sklizeň. Pórek je totiž poměrně otužilý a chladnější počasí zvládá mnohem lépe než řada jiných druhů zeleniny. Co tedy s ním? Rozhodněte se podle toho, jak je pórek veliký, v jakém stavu se nachází a jaké počasí očekáváte. Pokud máte zdravé rostliny a půda není podmáčená, můžete pórek klidně nechat ještě tak, jak je.
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