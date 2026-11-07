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Padl další rekord. Letošní říjen byl nejteplejší v historii měření

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Máme další potvrzení toho, že žijeme v oteplujícím se světě a změna klimatu je fakt, který se propisuje do meteorologických měření. Posledním důkazem je předešlý měsíc, který se stal oficiálně nejteplejším v historii měření.
Padl další rekord. Letošní říjen byl nejteplejší v historii měření

Padl další rekord. Letošní říjen byl nejteplejší v historii měření

Zdroj: 123rf
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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