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Google mění displej auta v počítač s YouTube, Firefoxem i hrami. Má to naštěstí omezení, které řidiče nepotěší

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Vozy s vestavěným systémem Google dostávají přepracovaný obchod s aplikacemi, video, webové prohlížeče i hry. Většina z toho ale funguje jen na parkování.
Android Auto, mapa

Android Auto, mapa

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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