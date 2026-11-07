Google mění displej auta v počítač s YouTube, Firefoxem i hrami. Má to naštěstí omezení, které řidiče nepotěší

Google 13. října oznámil zásadní redesign obchodu Google Play pro automobily s platformou Android Automotive OS. Jde o vozy, které mají operační systém Google zabudovaný přímo v palubním počítači, nikoli pouze o auta, která zrcadlí obsah telefonu prostřednictvím Android Auto. Nově si řidiči mohou stáhnout například Firefox, streamovací služby STARZ nebo JioHotstar či hry typu Ludo King. Na displeji vozu si mohou pustit také videa z YouTube. Na první pohled to vypadá jako proměna palubního displeje v plnohodnotný počítač. Google ale zároveň zavedl přísná bezpečnostní omezení: videa, hry i webové prohlížeče fungují výhradně při zaparkovaném voze. Jakmile se auto rozjede, systém tyto aplikace zablokuje a překryje jejich obsah. U YouTube navíc může po rozjezdu pokračovat pouze přehrávání zvuku, a to jen s placeným předplatným YouTube Premium. Kdo čekal, že si za jízdy pustí seriál nebo bude brouzdat po webu, toho Google nepotěší.
Co přesně se mění a pro koho
Nejdříve je potřeba rozlišit dvě technologie, které si řidiči často pletou. Android Auto promítá prostředí telefonu na displej auta. Aplikace přitom běží na mobilu a obrazovka vozu slouží pouze jako zobrazovací a ovládací rozhraní. Android Automotive OS je naproti tomu operační systém zabudovaný přímo do automobilu. Má vlastní obchod Google Play, Mapy Google i hlasového asistenta a funguje také bez připojeného telefonu. Říjnová aktualizace se týká právě této druhé skupiny vozidel.
Podle Googlu je Android Automotive OS součástí více než 100 modelů od 16 značek. Nový obchod Play v autě nabízí úvodní stránku s doporučenými aplikacemi, možnost stahování jedním klepnutím a rozhraní, které se přizpůsobuje velikosti i orientaci konkrétního displeje. Nejde však o plošnou aktualizaci pro každé auto s dotykovou obrazovkou.
YouTube, Firefox, hry a háček s parkováním
Seznam novinek vypadá lákavě:
- YouTube – přehrávání videa při stání a přechod na zvuk po rozjezdu (vyžaduje YouTube Premium)
- Firefox – webový prohlížeč určený pro použití v zaparkovaném voze
- STARZ a JioHotstar – streamovací služby, které vyžadují vlastní předplatné
- Ludo King – hra dostupná při stání
- Chrome – prohlížeč, který se v autech objevil už dříve, zatím především u značek Volvo a Polestar
Omezení nejsou jen kosmetická, ale vycházejí přímo z pravidel systému. Jakmile se aktivují takzvaná omezení uživatelského prostředí (UX), tedy když auto vyhodnotí, že není bezpečně zaparkované, systém aplikaci překryje, pozastaví přehrávání a zablokuje přístup k jejímu obsahu. Vývojáři nemohou tato pravidla obcházet vlastními způsoby, například tím, že by si stav vozidla sami odvozovali z rychlosti nebo zařazeného převodového stupně. Konkrétní pravidla se navíc mohou lišit podle země i typu displeje ve voze.
U YouTube je situace trochu jiná. Platforma Android Automotive technicky umožňuje přechod z přehrávání videa na samotný zvuk. Google však tuto možnost u YouTube podmínil předplatným Premium. Nejde tedy pouze o technické omezení, ale také o obchodní rozhodnutí. Kdo předplatné nemá, po rozjezdu přijde o přehrávání úplně.
Které značky to nabízejí v Česku
Ne všechny automobilky prodávané v Česku nabízejí systém Google built-in. Z veřejně dostupných českých stránek výrobců vyplývá, že jej mají ve vybraných modelech minimálně tyto značky:
Je ale potřeba upozornit, že ani u těchto značek nedostanou aktualizaci automaticky všechny modely. Týká se pouze konkrétních vozů vybavených systémem Android Automotive OS. Dostupnost jednotlivých aplikací se navíc liší podle regionu.
Například STARZ ve svých podmínkách omezuje dostupnost služby na USA. JioHotstar při mezinárodním spuštění v září 2026 jmenoval pouze Velkou Británii, Kanadu a Singapur. U Firefoxu se nepodařilo veřejně dohledat potvrzení dostupnosti v českém obchodě Play pro automobily. Volvo samo upozorňuje, že nabídka aplikací závisí na konkrétní zemi. Také Polestar uvádí, že dostupnost aplikací ovlivňují jejich poskytovatelé.
Co to stojí a co je potřeba
Samotná aktualizace obchodu Google Play se do kompatibilních vozů dostane automaticky. Google oznámil postupné nasazování v následujících týdnech po říjnovém oznámení, tedy přibližně do konce listopadu 2026. Plné využití nových funkcí ale nemusí být zdarma.
Pro jejich fungování je často potřeba datový tarif automobilu nebo připojení přes mobilní hotspot. Funkce YouTube, která umožňuje sledovat video při stání a poslouchat zvuk za jízdy, vyžaduje předplatné Premium. To v Česku stojí 179 Kč měsíčně. Streamovací služby, jako je STARZ, mají vlastní předplatné. U některých automobilek jsou navíc online funkce navázané na placený konektivní tarif, který po uplynutí úvodního bezplatného období přestává být zdarma.
Jak poznat, zda vaše auto používá Android Automotive OS? Jednoduchým vodítkem je vlastní obchod Google Play, Mapy Google a hlasový asistent přímo v palubním systému, které fungují i bez připojeného telefonu. Pokud se prostředí Androidu objeví až po připojení mobilu, používáte Android Auto a tato aktualizace se vás netýká.
Auto jako platforma, ne jako počítač
Google v oficiálním oznámení představuje nové funkce především jako zpestření času, kdy řidič čeká například ve školní frontě, nabíjí elektromobil nebo si dává přestávku během cesty. Právě v takových situacích může displej auta skutečně posloužit podobně jako tablet.
Webové prohlížeče ale Google stále řadí mezi experimentální funkce v kategorii „Browsers labs“ a jejich používání omezuje na dobu, kdy vůz stojí. Chrome navíc nabízí zámek profilu, který chrání přístup k heslům a platebním údajům. Celý ekosystém tak závisí nejen na samotném Googlu, ale také na automobilce, regionální dostupnosti aplikací a případných předplatných.
Displej auta se posunul blíž k počítači než kdykoli předtím. Pořád je to ale počítač, který vám při rozjezdu zamkne obrazovku a za možnost poslouchat YouTube na cestě vyžaduje měsíční poplatek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík