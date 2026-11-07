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Děti stoupají vzhůru, jejich slavný otec Iginla bojuje. Rekordman Flames odhalil vážné potíže

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Jarome Iginla během kariéry ustál téměř všechno, nyní však podstupuje mnohem těžší zkoušku. Devětačtyřicetiletá legenda Calgary přes rok řeší neurologické problémy, úbytek hmotnosti i potíže s plynulou řečí. Přesnou příčinu lékaři podle jeho slov stále hledají.
Děti stoupají vzhůru, jejich slavný otec Iginla bojuje. Rekordman Flames odhalil vážné potíže

Děti stoupají vzhůru, jejich slavný otec Iginla bojuje. Rekordman Flames odhalil vážné potíže

Zdroj: Calgary Flames
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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