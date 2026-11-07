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Slovan udolal Bohemians 1:0. Z penalty rozhodl Kušej

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Liberečtí fotbalisté se ve čtrnáctém ligovém kole představili na domácím stadionu proti Bohemians. Hosté mají dobrou formu a pětkrát za sebou neprohráli. To se ale nyní změnilo, padla jediná branka a tu dal Liberec. V závěru po ruce Bandy proměnil penaltu Kušej.
Slovan udolal Bohemians 1:0. Z penalty rozhodl Kušej

Slovan udolal Bohemians 1:0. Z penalty rozhodl Kušej

Zdroj: Slovan Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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