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Dýně po Halloweenu nevyhazujte: obohatí kompost o cenné živiny

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Také jste si všimly, že rok od roku roste obliba dýňových dekorací? Vydlabané dýně jsou pak tradičním symbolem Halloweenu, který milují zvláště děti. Pokud vám zbyla oranžová dekorace, rozhodně ji nevyhazujte do odpadu. Dýně obsahuje řadu prospěšných látek, které obohatí například kompost.
Halloween

Halloween

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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