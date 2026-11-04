Dýně po Halloweenu nevyhazujte: obohatí kompost o cenné živiny

Také jste si všimly, že rok od roku roste obliba dýňových dekorací? Vydlabané dýně jsou pak tradičním symbolem Halloweenu, který milují zvláště děti. Pokud vám zbyla oranžová dekorace, rozhodně ji nevyhazujte do odpadu. Dýně obsahuje řadu prospěšných látek, které obohatí například kompost.
Dýně jako zdroj dusíku
Přesně tak, dýně je bohatá zejména na dusík, který významně obohatí váš kompost. Než ji tam umístíte, rozdělte ji na menší kousky. Stačí do dýně udeřit například několikrát rýčem. Díky tomu se bude dýně rychleji rozkládat. V případě, že najdete v dýni zbytky vyhořelé svíčky nebo dokonce hniloby, vhoďte ji raději do bioodpadu.
Smíchejte dýni s hnědým materiálem
Dýně je mezi zahrádkáři považována za tzv. zelený materiál. Co to v praxi znamená? Jelikož obsahuje větší množství dusíku, musíme ji smíchat s jiným materiálem, aby kompost obsahoval vyvážený podíl živin. Pokud budete vyhazovat větší množství dýní, promíchejte je na kompostu s hnědým materiálem, který je bohatý zejména na uhlík. Konkrétně se jedná například o spadané listí, piliny nebo kartonové krabice. Nemáte na zahradě kompost? Nevadí, přece jej nebudete zakládat kvůli jedné dýni. V takovém případě ji rozdělte na menší kousky a zakopejte přímo do záhonu. Obohatíte tak půdu o významný zdroj dusíku.
Foto: Radek Štěpán
Další možnosti zpracování dýně
Jestliže vám zbyly z Halloweenu i nevydlabané dýně, můžete je využít ještě ke zpracování v kuchyni nebo nabídnout chovatelům zvířat. Určitě si na nich pochutná třeba drůbež. Před zimou je taková pochoutka obohatí o důležité vitamíny a vlákninu. Kreativní jedinci z dýní jednoduchým vydlabáním vytvoří nevšední dočasné krmítko pro ptáky.Nezapomeňte si schovat také semínka na příští rok. Nasušte si je a na jaře je znovu zasaďte.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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