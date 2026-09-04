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Skvrny na bramborách: jak poznat jen ty nevzhledné od nebezpečných

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Dennívýzva
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Brambory jsou nedílnou součástí našeho jídelníčku a jsou nejčastější přílohovou potravinou. Věděli jste, že hlízy v sobě mohou skrývat riziko, jež může mít nepříjemné dopady na naše zdraví? Brambory totiž obsahují látku zvanou solanin, jenž může být v některých případech opravdu nebezpečná. Problém nastává zejména tehdy, pokud jsou hlízy skladovány v nevhodných podmínkách.
Brambory

Brambory

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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