Šílenci odpálí svět. Netflix představuje ponorkový thriller Trinity o eskalující jaderné krizi

Trinity byl první test atomové zbraně v rámci utajovaného projektu Manhattan na sklonku druhé světové války. Co z něj vzešlo nejen pro Japonsko, to už asi netřeba opakovat. Netflix nicméně reaguje na současné globální napětí a po loňském celovečerním varování Dům plný dynamitu uvádí minisérii Trinity z prostředí Pentagonu a jaderných ponorek, která v traileru zhmotňuje hrozbu třetí světové války a také inspirace klasickými hollywoodskými thrillery s politickým střelivem.
Osmidílná série s Richardem Maddenem a Gugu Mbatha-Raw se na Netflixu objeví prvního prosince, takže první vánoční čokoládku budete moct slupnout u nerváku, v němž svět zase balancuje nad hlubokou propastí. Jed Mercurio, tvůrce seriálů Ve výkonu služby a Bodyguard, odvypráví příběh námořní velitelky, jejíž nově navázané spojení s ministrem obrany vede do světa politických intrik a nebezpečí. Seriál podle Mercuria kombinuje „adrenalinovou akční podívanou s napínavým konspiračním thrillerem“, což je z traileru dobře patrné.
Balistické jaderné ponorky amerického námořnictva, které „se zvládnou celé měsíce nepozorovaně skrývat v hlubinách oceánu a nesou výzbroj, která by dokázala vymazat z mapy kompletní státy,“ jsou dle Mercuria „nejmocnějšími zbraněmi, jaké kdy člověk vytvořil.“ Pro thriller si tedy nelze představit smrtelnější ani klaustrofobičtější prostředí, ačkoli Trinity na první pohled kombinuje spíš Mission: Impossible a zmíněný Dům plný dynamitu nežli dusnou protiválečnou Ponorku.
Příběh kritizující současné politické klima bezesporu míří na dílo Toma Clancyho včetně Honu na ponorku a mohl by nabídnout intenzivní starosvětský závod s časem, ale také s potenciálně zkorumpovanými vládními činiteli. Mercurio má ostatně k takovým zápletkám blízko. „Thrillery rád nejen natáčím, ale stejně tak se na ně i dívám. Jedním z mých nejoblíbenějších filmů vůbec je Bez východiska,“ vzpomněl pro Tudum klasiku s Kevinem Costnerem. „Chtěl jsem vytvořit akční thriller zasazený do prostředí Pentagonu, v němž hrdinská důstojnice námořnictva čelí rozsáhlému spiknutí s mimořádně vysokými sázkami.“
Hrdinská důstojnice amerického námořnictva Katherine Decker v podání Mbatha-Raw (Loki) se sblíží s charismatickým ministrem obrany (Richard Madden ze Hry o trůny), avšak dle Mercuria se začne obávat, že ministr „může být buď zachráncem světového míru, nebo jeho největší hrozbou.“ Katherine nejlépe vystihuje sousloví „Ponorka na prvním místě“, ale její vztah k Webbovi všechno komplikuje. „Nečekanou překážkou se pro Katherine stává osobní pouto, které v ní probouzí Webbův idealismus.“ Čím blíže se dostává pravdě na kobylku, tím obtížnější je pro ni rozhodnout se, zda podpořit jeho strategii, která má zabránit třetí světové válce, nebo odhalit jeho tajné záměry. Jak to dopadne, se dozvíte od 1. prosince na Netflixu.
Zdroj: Netflix