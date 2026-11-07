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Šílenci odpálí svět. Netflix představuje ponorkový thriller Trinity o eskalující jaderné krizi

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Trinity byl první test atomové zbraně v rámci utajovaného projektu Manhattan na sklonku druhé světové války. Co z něj vzešlo nejen pro Japonsko, to už asi netřeba opakovat. Netflix nicméně reaguje na současné globální napětí a po loňském celovečerním varování Dům plný dynamitu uvádí minisérii Trinity z prostředí Pentagonu a jaderných ponorek, která v traileru zhmotňuje hrozbu třetí světové války a také inspirace klasickými hollywoodskými thrillery s politickým střelivem.
Šílenci odpálí svět. Netflix představuje ponorkový thriller Trinity o eskalující jaderné krizi

Šílenci odpálí svět. Netflix představuje ponorkový thriller Trinity o eskalující jaderné krizi

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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