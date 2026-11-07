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Velká jezera zasáhl bílý hurikán. Vlny vysoké jako dům potopily lodě, které už nikdy nedopluly do přístavu

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V listopadu 1913 se nad severoamerickými Velkými jezery spojily mohutné bouřkové systémy. Vítr dosahoval síly hurikánu, vlny se zvedaly do výšky přes deset metrů a sněžení připravilo posádky o výhled. Během několika dnů zmizely celé nákladní lodě a zahynulo přibližně 250 lidí. Katastrofa odhalila i nebezpečnou slabinu tehdejších předpovědí počasí.
Velká jezera zasáhl bílý hurikán. Vlny vysoké jako dům potopily lodě, které už nikdy nedopluly do přístavu

Velká jezera zasáhl bílý hurikán. Vlny vysoké jako dům potopily lodě, které už nikdy nedopluly do přístavu

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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