Ve Francii je legální vzít si mrtvého člověka. Zákon z 19. století řeší konkrétní právní mezeru v dědickém právu nemanželských dětí

Pařížská radnice 14. obvodu, jaro 2017. Étienne Cardiles stojí před oddávajícím, v sále sedí prezident François Hollande a starostka Anne Hidalgo. Ženich, kterému Cardiles říká své ano, chybí. Policista Xavier Jugelé zahynul 20. dubna při teroristickém útoku na Champs-Élysées. Přesto z obřadu odcházejí jako manželé, protože francouzské právo takový krok výjimečně připouští. Jeho kořeny sahají do doby napoleonského zákoníku, kdy manželství rozhodovalo o tom, zda se dítě narodí jako legitimní dědic, nebo jako potomek druhé kategorie. Dnešní podoba je přísnější, než by se na první pohled zdálo, a zároveň překvapivě živá.
Posmrtný sňatek podle článku 171: tři pojistky a prezidentský dekret
Jádro celé konstrukce tvoří článek 171 francouzského občanského zákoníku (Code civil). Ten dovoluje uzavřít manželství, i když jeden z budoucích manželů mezitím zemřel. Volnou cestu ale nenabízí. Podle aktuální odpovědi ministerstva spravedlnosti, kterou v srpnu 2025 zveřejnilo Národní shromáždění, musí žadatel splnit tři podmínky současně:
- vážné důvody, které sňatek ospravedlňují,
- dostatečný soubor faktů, jenž bez pochyb dokládá souhlas zesnulého se sňatkem,
- povolení prezidenta republiky vydané formou dekretu.
Žádost míří na ministerstvo spravedlnosti, konkrétně na jeho civilní odbor, který spisy soustřeďuje a připravuje pro hlavu státu. Postup popisuje i francouzský vládní portál pro oběti terorismu, kde posmrtný sňatek figuruje mezi takzvanými posmrtnými žádostmi vedle zápisu „oběť terorismu“ do matriky.
Pozoruhodné je, kdo smí o vůli mrtvého rozhodovat. Pozůstalý partner sám nestačí. Důkazy musí ukázat, že svatbu chtěl i ten, kdo už promluvit nemůže: ohlášky, rezervovaný sál, svědectví příbuzných, společné plány. Reforma z roku 2011 podle právního komentáře Isabelle Corpartové rozvolnila dřívější požadavek „oficiálních formalit“ a nahradila jej právě důrazem na celkový obraz faktů. Soud navíc může dodatečně prověřit, zda souhlas zesnulého trval až do jeho poslední chvíle.
Upravený je i samotný obřad. Podle instrukce k matrikám se při něm nepředčítají některé obvyklé pasáže a nikdo neřeší manželský majetkový režim. Oddávající pracuje s výpisem prezidentského dekretu místo druhého snoubence.
Napoleonův zákoník a nemanželské děti: odkud se vzala dědická mezera
Proč by vůbec stát měl oddávat mrtvé? Odpověď vede do roku 1803. Francouzská parlamentní odpověď z roku 2025 spojuje vznik institutu se zákonem ze 17. března 1803, tedy s érou, kdy Napoleon Bonaparte budoval občanský zákoník, který pak ovlivnil půlku Evropy.
Tehdejší rodinné právo striktně dělilo děti na legitimní a „přirozené“. Podle rozboru Knihovny Kongresu bylo postavení nemanželského potomka velmi nevýhodné. I uznané dítě narozené mimo manželství mělo slabší nárok; pokud měl rodič zároveň legitimní potomky, mohlo si nárokovat pouhou třetinu podílu, jaký by mu připadl jako dítěti manželskému.
Tady se otevírala ona mezera. Představme si snoubence, kteří čekají dítě, jenže muž zemře před svatbou. Bez dalšího právního kroku by jejich potomek přišel na svět s cejchem nelegitimnosti a s okleštěným dědickým postavením. Posmrtné manželství nabízelo cestu, jak dítěti vrátit plnohodnotné místo v rodině, a tím i v pořadí dědiců.
Rovnost přicházela po kouscích. V roce 1896 se podíl nemanželských dětí zvýšil, roku 1907 je mohl legitimizovat následný sňatek rodičů a teprve v roce 1972 francouzské právo legitimní a přirozené děti zrovnoprávnilo. Oba pojmy ze zákoníku úplně zmizely až s ordonancí z roku 2005, účinnou od července 2006, jak uvádí statistický úřad INSEE.
Od Malpassetu po Champs-Élysées: kdo dnes žádá o svatbu se zesnulým
Moderní podobu dostal institut koncem roku 1959. Na jihu Francie se tehdy protrhla přehrada Malpasset a mezi oběťmi byl i muž, jehož těhotná snoubenka zůstala sama. Jejich dítě by podle tehdejšího práva bylo považováno za nemanželské. Zákon č. 59-1583 z 31. prosince 1959 proto obecně upravil sňatek po smrti jednoho ze snoubenců a podle odborné literatury právě tato úprava položila základ dnešního článku 171.
S postupným zrovnoprávněním dětí přitom původní motiv vybledl. Institut přesto vydržel, a podle nás z dobrého důvodu: funguje jako most mezi osobním přáním dvou lidí, rodinným statusem a státním uznáním tragédie. Když dnes prezident podepisuje dekret, vzkazuje tím i to, že republika vidí, co pozůstalý ztratil.
Případ Jugelého a Cardilese to ukázal nejzřetelněji. Muži spolu žili v registrovaném partnerství a pařížská městská rada jejich sňatek v roce 2018 připomněla jako silný symbol. Šlo zároveň o první výrazně medializovanou posmrtnou svatbu dvou mužů od otevření manželství stejnopohlavním párům. Další případy následovaly. Server The Connexion zmiňuje sňatky po smrti hasiče v roce 2018, vojáka padlého v Mali v roce 2021 i policisty, který zahynul při nehodě v roce 2023.
Jak často k tomu dochází? Deník Le Parisien v roce 2017 psal zhruba o padesáti žádostech ročně. The Connexion s odvoláním na Ouest-France a TF1 uvádí 60 až 100 žádostí ročně, z nichž by měla projít přibližně polovina. Kompletní oficiální statistika schválených případů veřejně dostupná není. Jde tedy o vzácnost, ovšem o vzácnost pravidelnou.
Vdova bez dědictví: co posmrtný sňatek přinese a co ne
Kdo by v posmrtné svatbě hledal majetkový trik, odejde zklamaný. Účinky sňatku se sice zpětně vztahují ke dni předcházejícímu úmrtí, článek 171 však výslovně vylučuje zákonné dědické právo pozůstalého manžela. Nevzniká ani fikce společného majetkového režimu, a jak zdůrazňuje ministerstvo, ani společného soužití manželů.
Co tedy zbývá? Především status. Pozůstalý se stává vdovou či vdovcem se vším, co to obnáší v úředních záznamech i ve společnosti. Sekundární zdroje popisují možné dopady u příjmení, vdovských dávek, pozůstalostních penzí nebo pojistných plnění. Tyto nároky ale automaticky nevznikají; záleží na konkrétním systému a osobní situaci.
Přeshraniční rozměr přináší další háček. Studie Evropského parlamentu z roku 2013 připomíná, že formu sňatku určuje právo místa uzavření, kdežto hmotné podmínky se posuzují podle osobního práva snoubenců. Cizinec, jehož domovský stát nic podobného nezná, by tak musel prokázat uznatelnost takového svazku, což může být v praxi neprůchodné. Francie je přitom v tomto ohledu skoro osamocená. Rituální „manželství duchů“ v některých kulturách nelze srovnávat s civilním mechanismem opřeným o prezidentský dekret.
Svatba se zesnulým v Česku? Matrika by ji odmítla
V Česku by podobný obřad neprošel. Portál veřejné správy popisuje vznik manželství jako souhlasný projev snoubenců před oddávajícím a dvěma svědky; svazek vzniká kladnou odpovědí obou. Zemřelý svou vůli v okamžiku obřadu vyjádřit nemůže, takže po francouzském vzoru by u nás sňatek uzavřít nešlo.
Původní důvod posmrtných svateb by však česká rodina ani nepotřebovala. Děti zůstavitele dědí v první dědické třídě společně s manželem či registrovaným partnerem, a to stejným dílem. Odborná literatura k dědickému právu výslovně uvádí, že se nerozlišuje mezi potomky narozenými v manželství a mimo ně, ani mezi pokrevními a osvojenými. Mezera, kterou kdysi zaplňoval napoleonský institut, v tuzemsku dávno zanikla.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková