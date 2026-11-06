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Kumkumadi olej: Šafránový elixír krásy, který si vyrobíte doma

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Kumkumadi olej je výrobkem tradiční ájurvédy, nicméně vyrobit si ho budete moci i doma – pokud k tomu seženete všechny potřebné ingredience, včetně pravého šafránu. Přídomek „elixír krásy“ nese oprávněně, protože díky němu můžete získat rozjasněnou, hebkou a jemnou pleť. Nemusíte přitom hned běžet do obchodu pro drahý kosmetický přípravek. A proč právě šafrán? Právě on je plný antioxidantů, které pomáhají omladit vaši pokožku.
Kumkumadi olej

Kumkumadi olej

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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