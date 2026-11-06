Kumkumadi olej: Šafránový elixír krásy, který si vyrobíte doma

Kumkumadi olej je výrobkem tradiční ájurvédy, nicméně vyrobit si ho budete moci i doma – pokud k tomu seženete všechny potřebné ingredience, včetně pravého šafránu. Přídomek „elixír krásy“ nese oprávněně, protože díky němu můžete získat rozjasněnou, hebkou a jemnou pleť. Nemusíte přitom hned běžet do obchodu pro drahý kosmetický přípravek. A proč právě šafrán? Právě on je plný antioxidantů, které pomáhají omladit vaši pokožku.
Co budete potřebovat na domácí kumkumadi olej
Než se pustíte do výroby, připravte si všechny ingredience a čistou, suchou skleněnou nádobku. Na jednoduchou domácí variantu budete potřebovat
30 ml kvalitního jojobového oleje, přibližně 5–8 jemných vláken šafránu a malou lahvičku z tmavého skla. Jojobový olej můžete popřípadě nahradit jakýmkoli jiným nosným olejem, který je známý pro blahodárné účinky na pokožku (mandlový, arganový olej). Šafrán vybírejte pečlivě: měl by mít přirozenou vůni, výraznou barvu a pocházet z důvěryhodného zdroje. Vyhněte se neověřeným směsím, u kterých není jasné složení. Foto: Gemini
Tip:
Jak šafrán pomáhá se spánkem? Udržujte čistotu
Kosmetika, kterou si vyrábíte v domácích podmínkách, neobsahuje konzervanty a může být proto náchylnější ke kontaminaci.
Proto se snažte už při zpracování držet jednoduchého složení a udržujte čistotu pomůcek. Pokud máte citlivou pokožku, sklony k alergiím nebo používáte kosmetiku s aktivními látkami, buďte obzvlášť opatrní. I přírodní ingredience totiž mohou podráždit pleť. Kumkumadi olej krok za krokem
Nejprve důkladně umyjte a nechte zcela vyschnout skleněnou lahvičku i všechny pomůcky. Do lahvičky
nalijte 30 ml jojobového oleje a přidejte 5–8 vláken šafránu. Nádobku uzavřete a jemně s ní zakružte, aby se ingredience promíchaly. Poté ji uložte na chladné místo mimo přímé sluneční světlo. Směs nechte několik dní odpočívat a jednou denně lahvičkou lehce zatřeste. Olej může postupně získat jemný zlatavý nádech. Počítejte však s tím, že domácí macerát nebude mít stejné složení, koncentraci ani vlastnosti jako profesionálně vyrobený ájurvédský přípravek. Nepřidávejte esenciální oleje jen proto, aby směs intenzivněji voněla, a olej nezahřívejte bez jasného důvodu. Po přípravě si poznamenejte datum výroby a směs pravidelně kontrolujte. Pokud změní vůni, vzhled nebo konzistenci neobvyklým způsobem, raději ji vyhoďte. Protože domácí olej nemá ověřenou dobu použitelnosti, připravujte malé množství a nespoléhejte na to, že vydrží stejně dlouho jako komerční kosmetika. Správné použití
Než olej poprvé nanesete na obličej, vyzkoušejte malé množství na nenápadném místě pokožky a sledujte, zda se neobjeví zarudnutí, svědění nebo pálení. Pokud vše proběhne bez potíží, můžete večer nanést jednu až dvě kapky na čistou, mírně vlhkou pleť a jemně je rozetřít. Vyhněte se očnímu okolí a pokožce s podrážděním či poraněním.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Kumkumadi olej: Šafránový elixír krásy, který si vyrobíte doma first appeared on Naše zahrada.