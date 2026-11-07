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CENTRUM o páté: Když má straka sloní paměť a může víno zvítězit nad sexem?

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Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru je vedený spíš odlehčeně: voda, která překresluje poušť, most, jehož zkáza se dodnes vypráví nepřesně, a pták, který si na jednoho chlapce pamatuje šest let. Vedle nich ale stojí i příběhy o miliardové loupeži, nebezpečném plánu za zavřenými dveřmi a jedné diplomaticky nadsazené větě o prodeji letounů.
CENTRUM o páté: Když má straka sloní paměť a může víno zvítězit nad sexem?

CENTRUM o páté: Když má straka sloní paměť a může víno zvítězit nad sexem?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:00

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