CENTRUM o páté: Když má straka sloní paměť a může víno zvítězit nad sexem?

Pták s pořádně dlouhou pamětí
Dvanáctiletý Australan se už šest let stává na jaře terčem útoků jedné straky, která ho napadá i před kamarády. Odborníci předpokládají, že si pták zapamatoval jeho nápadné zrzavé vlasy; konflikt začal, když chlapec při jízdě na kole ptáka udeřil koštětem.
Je to malý příběh o tom, že v přírodě neplatí jen okamžitá reakce, ale i dlouhodobá paměť. Pták si zřejmě nese vztek z jedné chvíle šest let, zatímco chlapec se každé jaro musí s podobou svého úhlavního nepřítele znovu vyrovnávat.
Bělehradská odpověď na Babišovu větu
Premiér Andrej Babiš prohlásil, že Česko prodalo Srbsku šest cvičných letounů L-39 Skyfox, jenže srbský letecký portál tvrdí, že k žádnému nákupu zatím nedošlo. Aero Vodochody podle něj pouze předložilo nabídku, a Srbsko zatím rozhoduje mezi několika výrobci.
Věta „je to starší člověk specifického charakteru a způsobu komunikace“ přitom říká víc než jen hodnocení jednoho prohlášení. Ukazuje, jak snadno se v mezinárodní diplomacii i obchodu může hranice mezi nabídkou, očekáváním a hotovým obchodem rozmazat – a jak citlivě na to reaguje druhá strana.zpravy.aktualne+1
Loupež za dvě minuty
Pět Srbů se dostalo na evropský seznam nejhledanějších osob kvůli spektakulární loupeži šperků v Nizozemsku. Čtveřice mužů v bekovkách údajně během dvou minut ukradla cennosti za téměř miliardu korun a pak zmizela na koloběžkách.
Příběh je až neuvěřitelně filmový: rychlost, drzost i způsob útěku, který by v běžném městě nepřitáhl pozornost. Právě proto ale dobře ukazuje, že i největší lup může stát na několika minutách přesné přípravy a odvahy udělat věc jinak, než čeká každý.
Plán za zavřenými dveřmi
V hotelu v přístavním městě na severu střední části Vietnamu se podle policie za zavřenými dveřmi rozvíjel plán, který měl přes internetové zprávy vybírat úspory lidem v šesti zemích. Skupina cizinců obsadila celý hotel, nikam se neukazovala a u vchodu měla vlastní hlídky.
Je to příběh o tom, jak se z obyčejného místa může stát centrum něčeho mnohem většího. Hotel, který měl sloužit k odpočinku, se stal zázemím pro operaci, která měla fungovat na dálku – a okolí si toho všimlo dřív, než se to dostalo ven.
Most, který se zřítil před kamerami
Sedmého listopadu 1940 kamera zachytila most, který se pod náporem větru začal vlnit jako stuha, a o několik hodin později se jeho střední část zřítila do vody. Záběry se dostaly do učebnic fyziky, jenže populární vysvětlení pomocí jednoduché rezonance přehlíží rozhodující mechanismus katastrofy.
Je to jedna z těch zkázek, které zůstaly v paměti nejen jako obraz, ale i jako výuková ukázka. Jenže právě tady se ukazuje, jak snadno se složitý jev zjednoduší na jednu snadno zapamatovatelnou příčinu – a jak dlouho pak takové vysvětlení vydrží, i když není úplně přesné.
Poušť, kterou překreslila voda
V poušti na severozápadě Nového Mexika se po rekordních deštích zřítily dvě slavné skalní věže – Mimozemský trůn a Král křídel. Voda promáčela měkké jílové pilíře a těžké pískovcové desky se zřítily do bahna.
Je to připomínka, že i místa, která vypadají jako věčná, mohou změnit podobu během několika týdnů. Krajina, kterou lidé znali jako součást svých fotografií a představ o americkém Jihozápadu, se najednou stala něčím jiným – a už to nikdy nebude úplně stejné.
Víno, sex a otázka, která nemá jednoznačnou odpověď
Sedmého listopadu slaví Merlot svůj mezinárodní den, což dává prostor položit otázku, jestli může být sklenka dobrého vína lepší než sex. Obojí pracuje s očekáváním, vůní, chutí a náladou, jenže věda do tohoto souboje vstupuje dřív, než stihne někdo otevřít druhou láhev.
Je to lehce hravé téma, které ale dobře ukazuje, jak snadno se z obyčejné otázky stane diskuse o tom, co vlastně považujeme za potěšení. A že odpověď nemusí být jen ano nebo ne, ale spíš otázka, co přesně v dané chvíli člověk potřebuje.
Komunikace se psem na dálku, která už není sci-fi
Už v roce 1939 se v Sydney zkoušelo mluvit se psem na dálku, když policejní psice Zoe nosila na zádech krátkovlnný přijímač a plnila povely vysílané rádiem. Dnes k tomu stačí chytrý obojek, LTE hodinky, aktivní eSIM a pes, který si zvykne na hlas z reproduktoru.
Je to ukázka toho, jak se technologie, které dřív vypadaly jako experiment, dostávají do běžného života. Nejde o hotový produkt pro zvířata, ale o kutilské využití běžné elektroniky – a právě to ukazuje, jak rychle se hranice mezi nápadem a realitou posouvá.
Co do mrazničky nepatří
Když potraviny zamrznou, voda v nich se mění v ledové krystalky, které pronikají buněčnými stěnami a při tání mění původně pevné a šťavnaté suroviny v kašovitou hmotu bez chuti. U některých potravin navíc hrozí, že po rozmrazení přilákají bakterie rychleji než čerstvé.
Je to praktické téma, které ale dobře ukazuje, jak snadno se běžná domácí rutina může stát zdrojem problémů. Mraznička není univerzální řešení, a právě proto stojí za to vědět, které potraviny do ní patřit nemají.
Dnes se svět ukázal v malých i velkých měřítcích: od ptáka, který si na jednoho chlapce pamatuje šest let, přes most, který se zřítil před kamerami, až po poušť, kterou překreslila voda. A mezi nimi i příběhy o lidech, kteří se snaží něco prodat, něco ukrást, nebo něco schovat za zavřenými dveřmi.