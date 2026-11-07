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Běžci podpořili Českou televizi a rozhlas. Uběhli symbolických 4,36 kilometru

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Téměř 900 lidí dnes běželo na podporu České televize a Českého rozhlasu po trase dlouhé 4,36 kilometru. Trasa z Letné k budově rozhlasu odkazovala na čas 04:36, kdy poslanci posunuli do druhého čtení návrh na změnu financování veřejnoprávních médií.
Běžci podpořili Českou televizi a rozhlas. Uběhli symbolických 4,36 kilometru

Běžci podpořili Českou televizi a rozhlas. Uběhli symbolických 4,36 kilometru

Zdroj: Paměť národa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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