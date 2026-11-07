Kam se poděl herec Petr Nárožný: Hrát už nemůže a je z něj dědeček na plný úvazek

Petr Nárožný patřil desítky let k výrazným tvářím českého divadla, filmu i televizní zábavy. Dnes už ale jeho život vypadá jinak. Velkou část roku tráví s manželkou Ivou v Třeboni, kterou si oblíbili už v roce 1972 během svatební cesty.
Jihočeské město pro něj není jen místem odpočinku. Pořídil zde byty také svým dětem, takže má v blízkosti syna Petra, dceru Kateřinu i vnučky. Právě rodina a společně strávený čas mu dnes dělají největší radost.
Dříve rád projížděl okolí na kole, této záliby se však po vážném úrazu musel vzdát. Jak sám letos řekl, těší se alespoň z procházek a společnosti rodiny.
Zlomenina, která ukončila divadelní kariéru
V září 2024 Nárožný po představení upadl v hotelové koupelně ve Zlíně a zlomil si stehenní kost. Následovala operace, ale návrat do běžného života nebyl jednoduchý. U stejné nohy měl už dříve vyměněný kyčelní kloub a po operaci zlomeniny se navíc objevila infekce.
Bolesti a potíže s chůzí přetrvávají. Herec se pohybuje s hůlkou a další operaci, kterou by podle lékařů potřeboval, odmítl. V červnu 2026 přiznal, že bez zákroku se jeho stav pravděpodobně nezlepší, ale vzhledem ke svému věku nechce podstupovat další velké riziko.
Na divadelní jeviště se proto už nevrátí. Úplně se však s publikem nerozloučil. Stále se účastní besed, které ho těší a při nichž může využít svůj pověstný humor a vypravěčský talent.
Hřbitov jako nejkrásnější výhled
Třeboňský apartmán má jednu zvláštnost, kterou by každý v jeho věku za výhodu nepovažoval. Z balkonu totiž Petr Nárožný vidí přímo na hřbitov.
Jemu to ale vůbec nevadí. Naopak. Pohled na barevná světýlka mezi náhrobky považuje za krásný a uklidňující.
"Lidé k tomu často cítí podvědomý odpor, přitom zapomínají, že venkovský hřbitov je krásný, zcela jiný než pražský, který je depresivní. Rád sedím na balkoně a pozoruju všechna ta červená, žlutá a fialová světýlka,“ svěřil se Nárožný už dříve médiím.
Tuto zvláštnost svého bydlení popisuje už řadu let a zdá se, že na svém názoru nic nezměnil. Zatímco jiní by před takovým výhledem dali přednost raději parku nebo zahradě, on si rád sedne na balkon a pozoruje poklidný život místa posledního odpočinku.
Konečně přišla i významná ocenění
V červnu 2026 se Petr Nárožný stal čestným občanem Třeboně. Město ocenilo jeho dlouholetý vztah k regionu i přínos české kultuře. V říjnu téhož roku pak převzal Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.
Je to příznačné ocenění pro herce, který sice už nemůže stát na jevišti, ale jeho role, hlas i nezaměnitelný způsob vyprávění zůstávají v paměti několika generací diváků.
Zdroje článku: denik.cz, medium.seznam.cz, vipshow.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková