Ztracený svět: Jurský park provázelo uražené odmítnutí role, potíže s názvem a nečekané zvukové kulisy

Ztracený svět: Jurský park, FOTO: © 1997 Universal Pictures, distr. TV Nova Ztracený svět: Jurský park, FOTO: © 1997 Universal Pictures, distr. TV Nova Ztracený svět: Jurský park, FOTO: © 1997 Universal Pictures, distr. TV Nova Ztracený svět: Jurský park, FOTO: © 1997 Universal Pictures, distr. TV Nova
Při natáčení pokračování Jurského parku s podtitulem Ztracený svět (1997) čelil režisér Steven Spielberg nelehkému úkolu. Z obrovského komerčního úspěchu prvního dílu cítil tlak a samotná výroba druhého filmu mu přinesla pochybnosti. Na place však musel řešit mnohem víc, od herců podepisujících smlouvy z nouze až po nečekané změny v obsazení, zatímco si nenápadně vkládal do filmu vlastní vizuální vtipy. Nová výprava na tajný ostrov
Do role odvážné odbornice Sarah chtěl Steven Spielberg původně obsadit Juliette Binoche. Ta mu sice na nabídku odpověděla, ale údajně prohlásila, že roli přijme pouze pod podmínkou, že bude moci hrát dinosaura. Roli tak nakonec získala Julianne Moore, kterou režisér viděl v malém výstupu ve filmu Uprchlík. Herečka později přiznala, že na roli kývla nejen kvůli spolupráci se slavným režisérem, ale především proto, aby mohla uhradit obrovské a vyčerpávající finanční vyrovnání pro svého exmanžela z proběhlého rozvodu.
Na palubě filmu navíc chyběl Gary Oldman, který kvůli jiným natáčením nestíhal roli záporáka Petera Ludlowa, a britský herec Art Malik svou nabízenou vedlejší roli Ajaye Sidhu rovnou odmítl jako urážlivě malou.
Kamiony plné písku a velbloudí řev
Natáčení bylo fyzicky mimořádně náročné zejména kvůli rekvizitám. Štáb využíval obří robotické modely Tyranosaura Rexe, přičemž každý z nich vážil celých devět tun. Z důvodu extrémní váhy je filmaři nedokázali snadno přesouvat mezi ateliéry. Místo toho museli kulisy a celé scény fyzicky stavět a přestavovat vždy přímo kolem stojících obřích modelů dinosaurů.
Samotná zvířata na plátně pak doplňovala nečekaná zvuková kulisa. Pro zvuk mladého mláděte T-Rexe například zvukaři nahráli zoufalý pláč skutečného mláděte velblouda, které volalo svou matku. Skřek letícího Pteranodona na konci filmu zase vznikl ze zpomaleného zvuku vytahování dentální nitě z krabičky a k vytvoření slin velociraptorů tvůrci smíchali vaječné bílky s masážním olejem.
Když se děj v závěru snímku přesune do civilizace, diváci v záběru bourajícího autobusu ve videopůjčovně mohou spatřit filmový plakát k divadelní hře Král Lear, kde v hlavní roli dominuje tvář Arnolda Schwarzeneggera. Tento drobný detail slouží jako narážka na film Poslední akční hrdina, v němž herec podobným způsobem propaguje Hamleta, a zároveň představuje interní vtip z doby, kdy Poslední akční hrdina očekával v kinech drtivé vítězství, ale namísto toho ho právě první Jurský park na pokladnách absolutně převálcoval.
Vyděšený spisovatel a drbající se opice
Spielberg si ve filmu střihl i další filmové pocty. Názvem nákladní lodi S.S. Venture, která veze do San Diega dinosaura, přímo odkazuje na legendárního King Konga z roku 1933. K tomuto slavnému hollywoodskému milníku složil režisér poklonu i při animaci samotného T-Rexe, když ho nechal ve městě podrbat se na hlavě přesně takovým způsobem, jak to ve starém filmu udělala obří zvířecí opice.
Produkce původně velmi váhala nad knižním titulem. Spisovatel Michael Crichton vydal pokračování s jednoduchým názvem The Lost World (Ztracený svět), ovšem studio dostalo velký strach, že by si diváci novinku mohli plést se slavnou klasikou Ztracený svět od Arthura Conana Doyla. Chvíli dokonce plánovali úplnou změnu na Ztracený ostrov, ale nakonec si ponechali původní název z knihy a pouze za něj z marketingových důvodů vložili dovětek s Jurským parkem, aby každý fanoušek pochopil, k jaké filmové značce dílo patří.
Scenárista David Koepp pak u scénáře čerpal motivaci ze stížnosti zklamaného diváka prvního dílu, který mu poslal rozzlobený dopis, že na nástup dinosaurů musel v kině čekat příliš dlouho. Koepp si tento dopis přilepil přímo na okraj monitoru jako každodenní připomínku a výsledek se dostavil – pokračování obsahuje zhruba o padesát procent více dinosauří akce než jeho předchůdce.
Snímek Ztracený svět: Jurský park odvysílá stanice Nova v sobotu 7. listopadu v 17:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).